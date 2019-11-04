Путин в День народного единства вручил награды в Кремле

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации главе Центра исследований межнациональных отношений Института социологии Леокадии Дробижевой, а также госнаграды 16 российским и иностранным гражданам.
На торжественной церемонии Орден Дружбы получили советник президента Ливана Амаль абу Зейд, гендиректор Театра Колон (Аргентина) Мария Виктория Алькарас, почетный консул России на острове Крит Николаос Даскаландонакис, почетный консул России в городе Сент-Джонс (Канада) Джон Стюарт Дюррант, председатель правления общественного объединения "Славянский культурный центр" Кузина Татьяна Ивановна, председатель Российско-Колумбийской торговой палаты Оскар Лопес Боланьос.
Награду получили также почетный консул Российской Федерации в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Республика Филиппины) Арми Лопес Гарсия, председатель Национального движения русофилов в Болгарии Николай Симеонов Малинов, почетный профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Федеративная Республика Нигерия) Бенедикт Окечукву Орама, мэр города Монпелье (Франция) Филипп Сорель, генеральный директор Группы Энел (Италия) Франческо Стараче.
Медаль Пушкина получили профессор кафедры славистики Университета Бергамо Мария Кьяра Пезенти, представитель Института стран СНГ в Республике Белоруссия Николай Максимович Сергеев, заведующая кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета Нилакши Сурьянараян, заведующая кафедрой русского языка Каирского университета Макарем Ахмед Эль-Гамри.