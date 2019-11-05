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РИА Новости

Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"

13:33 05.11.2019
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока" в этом году, сообщил во вторник в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар.
"В этом году планируется пустить в эксплуатацию "Турецкий поток". В связи с его открытием в Россию может быть совершен визит на высшем уровне", - сказал Самсар.
Строительство газопровода Турецкий поток
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Как уточнил посол журналистам после встречи, детальной информации о возможном визите пока нет. По его словам, это может быть либо визит президента, либо министра. "Такие переговоры между нашими странами ведутся", - сказал Самсар.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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Турецкий потокАлександр ДрозденкоРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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