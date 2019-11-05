Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"

"В этом году планируется пустить в эксплуатацию "Турецкий поток". В связи с его открытием в Россию может быть совершен визит на высшем уровне", - сказал Самсар.

Как уточнил посол журналистам после встречи, детальной информации о возможном визите пока нет. По его словам, это может быть либо визит президента, либо министра. "Такие переговоры между нашими странами ведутся", - сказал Самсар.