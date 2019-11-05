Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Планов по повышению ставки НДС нет, обсуждений на эту тему не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ со ссылкой на Минфин сообщили, что в 2019 году бюджет получит от повышения налога на добавленную стоимость более 500 миллиардов рублей.
"Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки нет, нет планов на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах дальнейшее повышение НДС. Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".