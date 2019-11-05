Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков

"Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки нет, нет планов на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах дальнейшее повышение НДС. Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".