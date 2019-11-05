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РИА Новости

Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков

13:22 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Планов по повышению ставки НДС нет, обсуждений на эту тему не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ со ссылкой на Минфин сообщили, что в 2019 году бюджет получит от повышения налога на добавленную стоимость более 500 миллиардов рублей.
"Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки нет, нет планов на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах дальнейшее повышение НДС. Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".
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