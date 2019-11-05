Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T17:19Z
https://ria.ru/20191105/1560586312.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/05/1560300581_0:113:3077:1844_1036x0_80_0_0_7289e385f8cffbdbcf1871e01526dd78.jpg
РИА Новости

Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

13:17 05.11.2019 (обновлено: 17:19 05.11.2019)
252448
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена", - сказал он, отвечая на вопрос об уровне и качестве переговоров с Украиной по поводу транзита российского газа и почему звучит риторика, что не исключена приостановка транзита газа через Украину.
Путин в Будапеште 30 октября заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.
Газодобывающее предприятие на Украине
Вчера, 11:34РИА Новости
Эксперт оценил заявление Киева о готовности прекратить транзит газа
19359142126250
Обсудить 56
Ситуация на УкраинеПереговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Думаю, что транзит газа выгоден всем кроме спекулянтов из Америки, чтобы продать свой и дороже...
5 ноября, 13:45
Alex Grosh
731511029
Одного не пойму, зачем российский газ прокачивать в Европу через Канаду?
5 ноября, 14:13
vvab6
395640211
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Пресс-конференция замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Анатолия Ноговицына
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
"Нафтогаз" оценил претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния