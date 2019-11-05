Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена", - сказал он, отвечая на вопрос об уровне и качестве переговоров с Украиной по поводу транзита российского газа и почему звучит риторика, что не исключена приостановка транзита газа через Украину.
Путин в Будапеште 30 октября заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.