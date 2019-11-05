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РИА Новости
Культура

Василий Лановой планирует вернуться на сцену 21 ноября

12:57 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой во время пресс-конференции на тему: "Столица готовится к 9 мая: акция "Москва – с заботой об истории". 9 апреля 2019
Народный артист СССР Василий Лановой во время пресс-конференции на тему: Столица готовится к 9 мая: акция Москва – с заботой об истории. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой рассказал РИА Новости, что после возникших у него проблем с давлением чувствует себя лучше и планирует выйти на сцену театра имени Вахтангова 21 ноября.
"Сейчас все в порядке, чувствую себя нормально и планирую сыграть в ближайшем спектакле "Посвящение Еве", который запланирован на 21 ноября", – сказал он.
Ранее директор театра Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что в воскресенье у Ланового поднялось давление, и он не смог доиграть спектакль.
По его словам, от госпитализации артист отказался и предпочел остаться дома.
Актер Василий Лановой
4 ноября, 08:52Культура
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
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КультураТеатрНовости культурыКирилл КрокВасилий Лановой
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