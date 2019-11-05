Василий Лановой планирует вернуться на сцену 21 ноября

Народный артист СССР Василий Лановой во время пресс-конференции на тему: "Столица готовится к 9 мая: акция "Москва – с заботой об истории". 9 апреля 2019

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой рассказал РИА Новости, что после возникших у него проблем с давлением чувствует себя лучше и планирует выйти на сцену театра имени Вахтангова 21 ноября.

"Сейчас все в порядке, чувствую себя нормально и планирую сыграть в ближайшем спектакле "Посвящение Еве", который запланирован на 21 ноября", – сказал он.

Ранее директор театра Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что в воскресенье у Ланового поднялось давление, и он не смог доиграть спектакль.