Василий Лановой планирует вернуться на сцену 21 ноября

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой рассказал РИА Новости, что после возникших у него проблем с давлением чувствует себя лучше и планирует выйти на сцену театра имени Вахтангова 21 ноября.
"Сейчас все в порядке, чувствую себя нормально и планирую сыграть в ближайшем спектакле "Посвящение Еве", который запланирован на 21 ноября", – сказал он.
Ранее директор театра Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что в воскресенье у Ланового поднялось давление, и он не смог доиграть спектакль.
По его словам, от госпитализации артист отказался и предпочел остаться дома.
4 ноября, 08:52КультураВасилию Лановому стало плохо во время спектакля