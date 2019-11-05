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РИА Новости

Жириновский призвал после трагедии в Нарьян-Маре "перетрясти" все ЧОПы

12:47 05.11.2019 (обновлено: 12:48 05.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал "перетрясти" все ЧОПы в России после трагедии в Нарьян-Маре.
"Для чего охранник такой? Все эти ЧОПы нужно перетрясти. Это бездельники туда собираются. Получают деньги от 30 до 100 тысяч (рублей), ничего не делают - сидят и все. Где у них личная гордость? Что ты делал весь день? Спал", - сказал Жириновский журналистам во вторник.
Съемка с камер видеонаблюдения на месте убийства в Нарьян-Маре
Вчера, 12:20РИА Новости
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина 31 октября смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, сообщал СК. По предварительным данным следствия, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Обвиняемый в убийстве и охранник арестованы. Предполагаемый убийца ребенка признал вину и заявил, что раскаивается, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Охранник частично признал вину.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареВладимир ЖириновскийНарьян-МарРоссияПроисшествия
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