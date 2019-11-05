Жириновский призвал после трагедии в Нарьян-Маре "перетрясти" все ЧОПы

"Для чего охранник такой? Все эти ЧОПы нужно перетрясти. Это бездельники туда собираются. Получают деньги от 30 до 100 тысяч (рублей), ничего не делают - сидят и все. Где у них личная гордость? Что ты делал весь день? Спал", - сказал Жириновский журналистам во вторник.