Жириновский призвал после трагедии в Нарьян-Маре "перетрясти" все ЧОПы

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал "перетрясти" все ЧОПы в России после трагедии в Нарьян-Маре.
"Для чего охранник такой? Все эти ЧОПы нужно перетрясти. Это бездельники туда собираются. Получают деньги от 30 до 100 тысяч (рублей), ничего не делают - сидят и все. Где у них личная гордость? Что ты делал весь день? Спал", - сказал Жириновский журналистам во вторник.
Находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина 31 октября смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, сообщал СК. По предварительным данным следствия, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Обвиняемый в убийстве и охранник арестованы. Предполагаемый убийца ребенка признал вину и заявил, что раскаивается, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Охранник частично признал вину.