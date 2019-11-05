В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми", - сказал Вершинин журналистам.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что контингент американских военных будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Сирии.