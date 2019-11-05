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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

12:35 05.11.2019 (обновлено: 14:44 05.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми", - сказал Вершинин журналистам.
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Ранее агентство Anadolu сообщило, что Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что контингент американских военных будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Сирии.
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Война в СирииСергей ВершининМИД РФСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
А с каких пор оно законное, это присутствие? Кто его узаконил? Сами курды? Какой-такой Курдистан? Вы так и не поняли: сначала надо выгнать всех посторонних из страны, а потом уже можно менять конституцию, договариваться о Курдистане и всё прочее. А пока - это обычный отжим месторождений у существующей и признанной ООН власти!
5 ноября, 13:20
Von Stirliz
12330005
На этих месторождениях Западного Курдистана сохраняют своё законное присутствие подразделения (курдских) SDF. Да, при поддержке военных сил США
5 ноября, 13:11
МАМураз Аджоев
92001891
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