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РИА Новости
Война в Сирии

США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, пишет Anadolu

11:45 05.11.2019 (обновлено: 15:22 05.11.2019)
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает Anadolu.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что контингент будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Арабской Республики.
Американские военные в Сирии
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По данным местных источников агентства, американские военные готовятся к формированию баз в районе населенного пункта Сур, задействовано большое количество строительной техники, в регион дополнительно направлены 250-300 военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.
Вслед за сокращением своего присутствия на севере Сирии в связи с началом турецкой операции "Источник мира" Вашингтон начал увеличивать объемы военных поставок в Дейр-эз-Зор. На минувшей неделе в провинцию направили американский конвой из 170 транспортных средств. Это стало наиболее крупной за последний период переброской военных и техники Соединенных Штатов из Ирака в Сирию.
США используют территорию крупнейшего сирийского нефтяного месторождения Омар в качестве базы, кроме того, имеют базы в трех других районах Дейр-эз-Зора.
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Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее заявил, что нефтеносные районы на северо-востоке страны должны контролироваться правительством Башара Асада.
В МИД попытки США незаконно сохранить военное присутствие в Сирии назвали неприемлемыми и противоречащими международному праву.
В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов.
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Война в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Дональд ТрампТурцияСирияСША
Популярные комментарии
Бесстыдство зашкаливает. А преступное воровство - менталитет этой страны.
5 ноября, 12:02
lyuda.terenteva.55
9900007
Так вот, спокойно и уверенно, на глазах у всего мира грабят чужую страну и никто кроме нас особо не возмущается.
5 ноября, 12:07
evt68
7410002
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