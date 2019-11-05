США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, пишет Anadolu

АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Американские военные сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии , передает Anadolu

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что контингент будет обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Арабской Республики.

По данным местных источников агентства, американские военные готовятся к формированию баз в районе населенного пункта Сур, задействовано большое количество строительной техники, в регион дополнительно направлены 250-300 военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Вслед за сокращением своего присутствия на севере Сирии в связи с началом турецкой операции "Источник мира" Вашингтон начал увеличивать объемы военных поставок в Дейр-эз-Зор. На минувшей неделе в провинцию направили американский конвой из 170 транспортных средств. Это стало наиболее крупной за последний период переброской военных и техники Соединенных Штатов из Ирака в Сирию.

США используют территорию крупнейшего сирийского нефтяного месторождения Омар в качестве базы, кроме того, имеют базы в трех других районах Дейр-эз-Зора.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее заявил, что нефтеносные районы на северо-востоке страны должны контролироваться правительством Башара Асада.

В МИД попытки США незаконно сохранить военное присутствие в Сирии назвали неприемлемыми и противоречащими международному праву.