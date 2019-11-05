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РИА Новости

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

12:10 05.11.2019 (обновлено: 18:06 05.11.2019)
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 ноя — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУ СК России по республике Адыгея.
Ранее сообщалось, что девушка 24 мая вышла из майкопского лицея № 34 и не вернулась домой. Республиканское СУ СК возбудило уголовное дело по статье об убийстве.
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"Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки. <…> Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания", — говорится в сообщении.
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АдыгеяПроисшествия
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