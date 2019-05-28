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РИА Новости

В Адыгее более 60 полицейских и 200 волонтеров разыскивают школьницу

Вчера, 10:42
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Пропавшую школьницу из Адыгеи разыскивают более 60 полицейских и 200 волонтеров, в поисках задействованы летательные аппараты Росгвардии, сообщает МВД по республике.
Ранее СУСК РФ по Адыгее сообщило о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения 16-летней девушки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, 24 мая около 11.10 мск она вышла из майкопского лицея №34 и не вернулась домой.
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"В мероприятиях по поиску без вести пропавшей Дарьи Шопиной сейчас задействованы более 60 сотрудников полиции Майкопа. Работу ведут оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные и их коллеги из службы по делам несовершеннолетних, сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Помощь им оказывают коллеги из управления уголовного розыска и других подразделений МВД по республике Адыгея", - говорится в сообщении.
По информации полиции, ориентировки переданы нарядам ГИБДД, а также в главки МВД России по Краснодарскому и Ставропольскому краям.
"В мероприятиях принимают участие более 200 волонтеров… Для поисков также применяются летательные аппараты, состоящие на вооружении Росгвардии", - отмечается в релизе. Обследуется территория, места возможного появления пропавшей, изучаются записи камер видеонаблюдения, отмечает ведомство.
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