В России могут изменить порядок оглашения тем итогового сочинения в школах

"И я думаю, что вместе с Рособрнадзором мы изменим в ближайшее время порядок объявления тем итогового сочинения. Потому что мы объявляем традиционно, объявляем блоки, их пять. Дальше получаете вы, получаем мы, получают все остальные огромное количество сочинений, взятых из интернетного массива... эти сочинения, которые народ берет честно из интернета и так же честно нам сдает", - сказала она на Всероссийском съезде учителей и преподавателей русского языка и литературы.