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РИА Новости

В России могут изменить порядок оглашения тем итогового сочинения в школах

11:56 05.11.2019 (обновлено: 13:15 05.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение в российских школах
Итоговое сочинение в российских школах
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Итоговое сочинение в российских школах. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ хочет изменить порядок оглашения тем итогового сочинения для одиннадцатиклассников, чтобы уменьшить количество работ, списанных из интернета, заявила глава ведомства Ольга Васильева.

"И я думаю, что вместе с Рособрнадзором мы изменим в ближайшее время порядок объявления тем итогового сочинения. Потому что мы объявляем традиционно, объявляем блоки, их пять. Дальше получаете вы, получаем мы, получают все остальные огромное количество сочинений, взятых из интернетного массива... эти сочинения, которые народ берет честно из интернета и так же честно нам сдает", - сказала она на Всероссийском съезде учителей и преподавателей русского языка и литературы.

Васильева также отметила, что даже в этих сочинениях из интернета школьники допускают орфографические и синтаксические ошибки.
Итоговое сочинение в российских школах
17 октября, 14:01РИА Новости
ФИПИ опубликовал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школах
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