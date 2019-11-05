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РИА Новости
Туризм

В Турции с начала года отдохнули почти шесть миллионов российских туристов

12:08 05.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПляж в Турции
Пляж в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Турцию в период с января по сентябрь, превысило 5,9 миллиона человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные турецкого министерства культуры и туризма.
Всего Турцию с января по сентябрь посетили около 42 миллионов иностранных гостей, что на 12% выше, чем за тот же период прошлого года.
Россияне сохраняют лидерство среди отдыхающих из-за рубежа, прибывших в Турцию. Далее следуют граждане Германии (их четыре миллиона), Великобритании (2,2 миллиона), Болгарии (два миллиона) и Ирана (1,6 миллиона).
По данным Института статистики Турции, доходы страны от туризма в третьем квартале выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 14 миллиардов долларов. Причем 82% поступлений — от иностранных гостей. Расходы одного отдыхающего в стране в среднем составили 649 долларов.
По данным министерства культуры и туризма Турции, в прошлом году страну посетили почти 40 миллионов иностранцев, Большая часть из них — россияне (около шести миллионов). На втором месте были граждане Германии, а на третьем — Болгарии.
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