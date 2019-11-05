В Турции с начала года отдохнули почти шесть миллионов российских туристов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Турцию в период с января по сентябрь, превысило 5,9 миллиона человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные турецкого министерства культуры и туризма.

Всего Турцию с января по сентябрь посетили около 42 миллионов иностранных гостей, что на 12% выше, чем за тот же период прошлого года.

Россияне сохраняют лидерство среди отдыхающих из-за рубежа, прибывших в Турцию. Далее следуют граждане Германии (их четыре миллиона), Великобритании (2,2 миллиона), Болгарии (два миллиона) и Ирана (1,6 миллиона).

По данным Института статистики Турции, доходы страны от туризма в третьем квартале выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 14 миллиардов долларов. Причем 82% поступлений — от иностранных гостей. Расходы одного отдыхающего в стране в среднем составили 649 долларов.