Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T19:01Z
https://ria.ru/20191105/1560579515.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151807/00/1518070034_0:94:3020:1793_1036x0_80_0_0_d98b001d00435e57db22696623d1118a.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил заявление Киева о готовности прекратить транзит газа

11:34 05.11.2019 (обновлено: 19:01 05.11.2019)
35327
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Идущий с восточной границы Украины до западной границы страны поток газа создает давление в трубах ГТС, что и позволяет обеспечивать необходимое давление для поставок голубого топлива потребителям внутри самой Украины, пояснил RT замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По мнению эксперта, главная проблема заключается в том, что никто не может предсказать, какой именно будет зима на Украине: от этого зависит необходимое количество газа.

"Потому что в подземных хранилищах газа на данный момент высокое давление, так как туда закачано много топлива. Но по мере отбора давление будет снижаться и возможность суточных отборов также будет снижаться", — объяснил он.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что страна готова к прекращению транзита газа из России. По его словам, в ПХГ закачано "рекордное" количество голубого топлива. Это позволит пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок".
Участок магистрального газопровода, архивное фото
Вчера, 07:59Сказано в эфире
"Украине пора протрезветь". Правда ли Киев может прожить без транзита газа? Глава украинского Минэнерго заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Это заявление оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
1311461610817
Обсудить 20
Алексей ОржельАлександр ФроловСитуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Согласно подписанному Газпромом контракту, в случае неполучения европейскими потребителями газа, он должен будет оплатить штрафные санкции. Жалобы типа "Украина сама отказалась" в контракте не прописаны. Почему подписали такой контракт - это не нашего ума дела. Там в Газпроме очень умные менеджеры, которые лучше нас знают, что и как делать.
5 ноября, 12:08
Анатолий Сердюков
10451043
К сожалению, это невозможно согласно принципам Европейской энергетической хартии, которая обязательна для Газпрома, как участника торговли. Может быть попросить какую-нибудь уборщицу в Газпроме скомпенсировать потери? У тамошних уборщиц месячные зарплаты больше, чем у вас годовой доход всей семьи.
5 ноября, 12:15
Анатолий Сердюков
4400044
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
"Нафтогаз" оценил претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Экоактивистка Грета Тунберг
Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Стенд компании Газпром
В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
Лента новостейМолния