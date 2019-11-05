Эксперт оценил заявление Киева о готовности прекратить транзит газа

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Идущий с восточной границы Украины до западной границы страны поток газа создает давление в трубах ГТС, что и позволяет обеспечивать необходимое давление для поставок голубого топлива потребителям внутри самой Украины, пояснил RT замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По мнению эксперта, главная проблема заключается в том, что никто не может предсказать, какой именно будет зима на Украине: от этого зависит необходимое количество газа.
"Потому что в подземных хранилищах газа на данный момент высокое давление, так как туда закачано много топлива. Но по мере отбора давление будет снижаться и возможность суточных отборов также будет снижаться", — объяснил он.
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что страна готова к прекращению транзита газа из России. По его словам, в ПХГ закачано "рекордное" количество голубого топлива. Это позволит пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок".