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РИА Новости

Twitter заблокировал аккаунт палестинского сайта Quds News Network

11:32 05.11.2019
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Twitter заблокировала несколько учетных записей независимого палестинского новостного сайта Quds News Network. На аккаунты были подписаны сотни тысяч человек. Об этом сообщает Al Jazeera.
Это не первый случай блокировки аккаунтов палестинских СМИ руководством социальных сетей. Ранее аналогичные меры принял Facebook.
Логотип социальной сети Twitter
12 сентября, 22:09РИА Новости
Кубинские журналисты обвинили Twitter в цензуре
В октябре Палестинская национальная администрация внесла Quds News Network в список из более 50 запрещенных сайтов и аккаунтов в соцсетях, обвинив в нарушении закона о киберпространстве на Западном берегу.
Палестинский журналист Ахмед Джаррар назвал решение Twitter трусливым.
"Мы думали, что в твиттере больше свободы выражения, чем в фейсбуке", — написал он.
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