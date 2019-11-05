Twitter заблокировал аккаунт палестинского сайта Quds News Network

Это не первый случай блокировки аккаунтов палестинских СМИ руководством социальных сетей. Ранее аналогичные меры принял Facebook.
12 сентября, 22:09РИА НовостиКубинские журналисты обвинили Twitter в цензуре
В октябре Палестинская национальная администрация внесла Quds News Network в список из более 50 запрещенных сайтов и аккаунтов в соцсетях, обвинив в нарушении закона о киберпространстве на Западном берегу.
Палестинский журналист Ахмед Джаррар назвал решение Twitter трусливым.
"Мы думали, что в твиттере больше свободы выражения, чем в фейсбуке", — написал он.