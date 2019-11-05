Китай выступил против новых санкций США в отношении Ирана

Минфин США в понедельник сообщил, что Вашингтон ввел санкции против девяти граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера страны, а также против генштаба вооруженных сил республики. Всего в списке девять имен, одно из которых – Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения - принадлежит сыну аятоллы Али Хаменеи.
В списке также оказались глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, руководство канцелярии верховного лидера, ряд политиков и духовных деятелей. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал бесполезными новые санкции.
"Китай всегда выступал и выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Мы считаем, санкции никаким образом не могут решить проблему, лишь переговоры являются правильным путем", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он выразил надежду на то, что задействованные стороны на основе взаимоуважения и равенства посредством переговоров урегулируют свои разногласия и сообща будут поддерживать региональный и международный мир и стабильность.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.