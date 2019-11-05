Китай выступил против новых санкций США в отношении Ирана

"Китай всегда выступал и выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Мы считаем, санкции никаким образом не могут решить проблему, лишь переговоры являются правильным путем", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он выразил надежду на то, что задействованные стороны на основе взаимоуважения и равенства посредством переговоров урегулируют свои разногласия и сообща будут поддерживать региональный и международный мир и стабильность.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.