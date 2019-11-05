Глава "европейской" архиепископии РПЦ прокомментировал "украинский вопрос"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Только соблюдение принципа соборности принятия решений могло бы предотвратить драматическое развитие событий в православном мире из-за происходящего с церковью на Украине, заявил на пресс-конференции глава архиепископии западноевропейских приходов русской традиции митрополит Иоанн (Реннето).

Из-за действий Константинопольского патриархата на Украине, признавшего украинских раскольников и даровавшего им "томос об автокефалии", православный мир оказался перед угрозой повторения "великой схизмы" (раскола) 1054 года, когда единый христианский мир разделился на православную (восточную) и римско-католическую (западную) церкви.

На просьбу прокомментировать данную ситуацию митрополит Иоанн заметил, что "то, что произошло на Украине, потрясло всю православную церковь, не только Русскую церковь".

"Я имел возможность общаться с представителями других православных церквей, и я смог убедиться, что все очень скорбят. Я должен сказать, что независимо от всего того, что с нами в архиепископии произошло, у меня уже было очень много сомнений относительно того, что происходило на Украине. Я очень глубоко сожалел о том, что соборность не сработала", - сказал он.

По словам митрополита, именно соблюдение этого принципа могло бы спасти от всех "недоразумений", чтобы решать все вопросы на канонических основах церкви, с учетом исторической традиции и "учитывая желание народа Божьего".

"Некоторые действия, которые игнорируют волю народа Божьего, часто осуждаются историей", - добавил он.

Делегация архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 2-4 ноября принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю ее присоединения к Русской православной церкви.

Архиепископия была основана в 1921 году в составе Московского патриархата. В 1931 году в силу исторических обстоятельств она вошла в состав Константинопольского патриархата на временной основе. В ноябре 2018 года указом Константинопольского патриарха Варфоломея был ликвидирован особый статус церковного образования, приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены. В результате пастырское собрание духовенства архиепископии приняло большинством голосов решение просить о каноническом присоединении к Московскому патриархату. Это прошение в октябре удовлетворил Священный синод РПЦ.