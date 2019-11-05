МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину и заявил, что раскаивается, сообщил Следственный комитет.
"Он пояснил <...>, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки", — рассказано на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Частично свою вину признал и охранник, который пустил постороннего на территорию дошкольного учебного заведения.
Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда беспрепятственно проник пьяный мужчина. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка. Стал ли мальчик случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обвиняемому в убийстве назначили стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.