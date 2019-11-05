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РИА Новости

Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину

10:59 05.11.2019 (обновлено: 12:25 05.11.2019)
84049
© СК РФПодозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
© СК РФ
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину и заявил, что раскаивается, сообщил Следственный комитет.

"Он пояснил <...>, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки", — рассказано на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Частично свою вину признал и охранник, который пустил постороннего на территорию дошкольного учебного заведения.
Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда беспрепятственно проник пьяный мужчина. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка. Стал ли мальчик случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обвиняемому в убийстве назначили стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
1 ноября, 12:17Радио Sputnik
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
ВЕРНИТЕ смертную казнь !!!!
5 ноября, 11:54
Сергей Нокс
9700109
В идеале надо, чтобы Белоруссия попросила о его экстрадиции..... У них за это смертная казнь предусмотрена.....
5 ноября, 12:04
kkarimander
6300002
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