Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину

Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда беспрепятственно проник пьяный мужчина. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка. Стал ли мальчик случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте.