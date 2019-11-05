Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, частично признал вину

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Охраннику, пустившему убийцу ребенка в детский сад в Нарьян-Маре, предъявлено обвинение, вину он признал частично, говорится в сообщении СК РФ.
В минувший четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Обвиняемого в совершении преступления мужчину задержали на месте.
"Предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП "Святогоръ" в совершении преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Охранник свою вину признал частично", - сообщается на странице СК в соцсети "ВКонтакте".