Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, частично признал вину

В минувший четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Обвиняемого в совершении преступления мужчину задержали на месте.