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РИА Новости

Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, частично признал вину

11:01 05.11.2019 (обновлено: 11:09 05.11.2019)
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© СК РФДетский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
© СК РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Охраннику, пустившему убийцу ребенка в детский сад в Нарьян-Маре, предъявлено обвинение, вину он признал частично, говорится в сообщении СК РФ.
В минувший четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Обвиняемого в совершении преступления мужчину задержали на месте.

"Предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП "Святогоръ" в совершении преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Охранник свою вину признал частично", - сообщается на странице СК в соцсети "ВКонтакте".

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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарРоссияПроисшествия
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