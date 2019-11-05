Блок ACUM отказался от коалиции с социалистами в мэрии Кишинева

КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Вице-спикер "Платформы "Достоинство и правда", входящей в блок ACUM, Александр Слусарь заявил, что ACUM не будет создавать коалицию с Соцпартией в горсовете столицы Молдавии.
Второй тур выборов мэра Кишинева прошел 3 ноября. После обработки 100% протоколов вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан набрал 52,39% голосов, лидер входящей в блок ACUM проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе - 47,61%. Чебан предложил блоку ACUM создать коалицию на местном уровне в горсовете Кишинева.
"Хочу внести ясность, мы будем активно работать в городском совете, мы будем поддерживать все хорошие проекты. Считайте нас хорошей оппозицией, возможно, мы будем продвигать и свои проекты, но коалиция с социалистами для нас исключена", - сказал Слусарь во вторник брифинге.
Он отметил, что после местных выборов партия решила проанализировать результаты и провести внутренние реформы. По словам Слусаря, это будет не быстрый процесс, результаты будут объявлены в декабре.
Блок ACUM и Соцпартия Молдавии в июне создали парламентское большинство и утвердили правительство во главе с Майей Санду.