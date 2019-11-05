Блок ACUM отказался от коалиции с социалистами в мэрии Кишинева

"Хочу внести ясность, мы будем активно работать в городском совете, мы будем поддерживать все хорошие проекты. Считайте нас хорошей оппозицией, возможно, мы будем продвигать и свои проекты, но коалиция с социалистами для нас исключена", - сказал Слусарь во вторник брифинге.