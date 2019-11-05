Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T10:31Z
https://ria.ru/20191105/1560576900.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье

10:31 05.11.2019
1405
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Двое пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае находятся в тяжёлом состоянии, еще шесть человек - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее управление ГИБДД по краю сообщило, что восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на Ставрополье. Отмечалось, что после попутного столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. По информации ГУМЧС по Ставропольскому краю, микроавтобус с 9 гражданами Азербайджана следовал маршрутом из Ростова в Баку.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
26 октября, 11:11РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"В результате ДТП Благодарненскую районную больницу госпитализировано восемь человек. Состояние шестерых врачи оценивают как средней степени тяжести, основные травмы пациентов – переломы. В настоящее время бригадой травматологов из Ставрополя рассматривается возможность перевода двух пострадавших, чье состояние определено как тяжелое, в травмоцентр первого уровня в Ставрополе", - сообщили в ведомстве.
По данным минздрава, все пострадавшие обследованы, получают необходимую медицинскую помощь и лечение в полном объеме.
000202
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФРостовРоссияСтавропольский крайБакуПроисшествия
Рекомендуем
Пункты выдачи микрозаймов в Тольятти
Роспотребнадзор рассказал, чем опасны микрозаймы
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил штрафы за производство порошкового алкоголя
Медицинская сестра в коридоре больницы.
В миасской больнице проверяют данные об умывании пациентки половой тряпкой
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Магнитогорске девятимесячный ребенок отравился крысиным ядом
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
На Алтае школьники отравились, выпив содержимое найденной у реки бутылки
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье пострадали граждане Азербайджана
Задержание
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал после трагедии в Нарьян-Маре "перетрясти" все ЧОПы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
Лента новостейМолния