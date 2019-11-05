Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Двое пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае находятся в тяжёлом состоянии, еще шесть человек - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее управление ГИБДД по краю сообщило, что восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на Ставрополье. Отмечалось, что после попутного столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. По информации ГУМЧС по Ставропольскому краю, микроавтобус с 9 гражданами Азербайджана следовал маршрутом из Ростова в Баку.
26 октября, 11:11РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"В результате ДТП Благодарненскую районную больницу госпитализировано восемь человек. Состояние шестерых врачи оценивают как средней степени тяжести, основные травмы пациентов – переломы. В настоящее время бригадой травматологов из Ставрополя рассматривается возможность перевода двух пострадавших, чье состояние определено как тяжелое, в травмоцентр первого уровня в Ставрополе", - сообщили в ведомстве.
По данным минздрава, все пострадавшие обследованы, получают необходимую медицинскую помощь и лечение в полном объеме.