Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье

"В результате ДТП Благодарненскую районную больницу госпитализировано восемь человек. Состояние шестерых врачи оценивают как средней степени тяжести, основные травмы пациентов – переломы. В настоящее время бригадой травматологов из Ставрополя рассматривается возможность перевода двух пострадавших, чье состояние определено как тяжелое, в травмоцентр первого уровня в Ставрополе", - сообщили в ведомстве.