Андрей Нэстасе признал поражение на выборах мэра Кишинева

Второй тур выборов мэра Кишинева прошел 3 ноября. После обработки 100% протоколов вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Чебан набрал 52,39% голосов, лидер входящей в блок ACUM проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе - 47,61% голосов.

"Хочу пожелать успеха моему оппоненту Иону Чебану. Заверяю его, что наши советники поддержат любые инициативы, которые будут направлены на благополучие граждан, я лично принимаю этот результат. Я должен вернуться в МВД, чтобы продолжить процесс внедрения реформ", - сказал Нэстасе во вторник на брифинге.