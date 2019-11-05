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РИА Новости

Андрей Нэстасе признал поражение на выборах мэра Кишинева

10:30 05.11.2019 (обновлено: 10:31 05.11.2019)
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" (ДА), входящей в блок ACUM, Андрей Нэстасе заявил, что возвращается к работе в МВД Молдавии и желает успеха социалисту Иону Чебану, победившему на выборах мэра Кишинева.
Второй тур выборов мэра Кишинева прошел 3 ноября. После обработки 100% протоколов вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Чебан набрал 52,39% голосов, лидер входящей в блок ACUM проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе - 47,61% голосов.
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"Хочу пожелать успеха моему оппоненту Иону Чебану. Заверяю его, что наши советники поддержат любые инициативы, которые будут направлены на благополучие граждан, я лично принимаю этот результат. Я должен вернуться в МВД, чтобы продолжить процесс внедрения реформ", - сказал Нэстасе во вторник на брифинге.
По его словам, блок ACUM в целом и партия "Платформа "Достоинство и правда" в частности получили хороший результат на выборах.
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Ион ЧебанАндрей НэстасеМолдавияКишиневВ мире
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