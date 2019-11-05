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РИА Новости

Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады

10:23 05.11.2019
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© Фото : МЗС УкраїниВасилий Боднар
Василий Боднар
© Фото : МЗС України
Василий Боднар. Архивное фото
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
В августе 2018 года украинский телеканал UATV сообщил, что владелец канадской компании PGW Defence Technologies рассказал о договоре с Украиной на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов. Планировалось, что оружие будет доставлено в страну осенью 2018 года, однако этого не произошло.
"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине. Это откроет двери к расширению спектра сотрудничества", - сказал Боднар в интервью агентству "Укринформ" по итогам визита в Канаду.
Он добавил, что во время его визита речь шла также о создании специального механизма консультаций на уровне министров обороны. В частности, по его словам, это позволило бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, какое оружие может быть обеспечено, а какое - нет. "Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября", - добавил Боднар.
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РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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