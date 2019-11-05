Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады

КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В августе 2018 года украинский телеканал UATV сообщил, что владелец канадской компании PGW Defence Technologies рассказал о договоре с Украиной на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов. Планировалось, что оружие будет доставлено в страну осенью 2018 года, однако этого не произошло.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине. Это откроет двери к расширению спектра сотрудничества", - сказал Боднар в интервью агентству " Укринформ " по итогам визита в Канаду.

Он добавил, что во время его визита речь шла также о создании специального механизма консультаций на уровне министров обороны. В частности, по его словам, это позволило бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, какое оружие может быть обеспечено, а какое - нет. "Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября", - добавил Боднар.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.