Пропавшего моряка с танкера в Находке ищет буксир и глубоководная техника

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Судовладелец привлек к поискам моряка, пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" в порту Находки, еще один буксир и глубоководный аппарат, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
На танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка 2 ноября произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Водолазные работы начались, но пока положительного результата нет. Обследовано порядка 20 тысяч квадратных метров акватории, 15 километров береговой линии. В общей сложности участвует порядка 21 человека. Судовладелец подогнал еще один морской буксир, с него проводят водолазный спуск. Еще будет подводный управляемый аппарат, который будет обследовать дно, и будут четыре оператора МЧС", - сказал собеседник.
По его словам, во вторник поиски еще продолжаются.
Как сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда", помимо работ на море также осматривается береговая линия.
"Дополнительно привлекли подводную технику, работали водолазы. Периодически осматриваем береговую линию... Здесь мощное течение, есть надежда, что тело может прибить к берегу. Также возможно, что его может вынести из бухты. Пока мы не теряем надежду и ищем", - сказал собеседник.
По его словам, поиски будут вестись минимум до конца недели.