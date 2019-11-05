Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках

"Трамп-твиты": американская политика как индустрия развлечений Дональд Трамп забыл имя своей жены. Или это была простая опечатка в его твите? А может быть, вместо Трампа работают твиттер-боты? И это они сочиняли про "умные ракеты" для острастки России, а теперь споткнулись на греческом имени Меланья?