Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя победу лошади по кличке Covfefe на скачках в США, заявил, что это загадочное слово, появившееся в Twitter-аккаунте американского лидера два года назад, может иметь глубокий смысл.
Ранее партнер PricewaterhouseCoopers и комментатор Митч Рошель поделился в своем микроблоге сообщением, что лошадь Covfefe, которую назвали "в честь знаменитой опечатки в Twitter президента", в субботу выиграла турнир Breeders' Cup в Калифорнии.
26 мая 2018, 14:00Радио Sputnik"Трамп-твиты": американская политика как индустрия развлеченийДональд Трамп забыл имя своей жены. Или это была простая опечатка в его твите? А может быть, вместо Трампа работают твиттер-боты? И это они сочиняли про "умные ракеты" для острастки России, а теперь споткнулись на греческом имени Меланья?
Комментируя твит Рошеля, Трамп написал: "Замечательно! Но откуда вы знаете, что это была ошибка? Может быть, это нечто с глубоким смыслом!"
В мае 2017 года Трамп написал в Twitter "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее. Между тем официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: "Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь".