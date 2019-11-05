Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T09:37Z
https://ria.ru/20191105/1560574460.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:296:3077:2027_1036x0_80_0_0_2afb2d6e00d6950cd3d5c3933cf7a33f.jpg
РИА Новости

В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье пострадали граждане Азербайджана

09:37 05.11.2019
873
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Граждане Азербайджана пострадали в ДТП с микроавтобусом в понедельник вечером на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее управление ГИБДД по краю сообщило, что восемь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса с легкового автомобиля на Ставрополье. Отмечалось, что после попутного столкновения микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.
"Микроавтобус следовал маршрутом из Ростова в Баку. По уточненным данным, в микроавтобусе находилось 9 человек, все граждане Азербайджана", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 7 доставленных в больницу пассажирах микроавтобуса.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
26 октября, 11:11РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
311212
Обсудить 0
Ставропольский крайАзербайджанПроисшествия
Рекомендуем
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
В Азербайджане два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Совет ПА ОДКБ предложил переизбрать Володина на пост председателя ассамблеи
Автомобиль скорой помощи
На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Здание ОАО Дальневосточный завод Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Работников оборонного ДВЗ "Звезда" возвращают на полную рабочую неделю
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Врач скорой медицинской помощи
В Кабардино-Балкарии подросток погиб от отравления угарным газом
Лос-Анджелес, США
В Лос-Анджелесе изъяли украденные картины на сумму около 800 тысяч долларов
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Пропавшего моряка с танкера в Находке ищет буксир и глубоководная техника
Пожар на месте ДТП в Смидовичском районе, Еврейской автономной области. 5 ноября 2019
В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Пострадавшие от паводка в Приангарье предприниматели получили займы под 1%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для выпуска
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния