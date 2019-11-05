В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье пострадали граждане Азербайджана

ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Граждане Азербайджана пострадали в ДТП с микроавтобусом в понедельник вечером на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее управление ГИБДД по краю сообщило, что восемь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса с легкового автомобиля на Ставрополье. Отмечалось, что после попутного столкновения микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.
"Микроавтобус следовал маршрутом из Ростова в Баку. По уточненным данным, в микроавтобусе находилось 9 человек, все граждане Азербайджана", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 7 доставленных в больницу пассажирах микроавтобуса.
26 октября, 11:11РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году