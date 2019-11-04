На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

ПЯТИГОРСК, 4 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на Ставрополье , сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, около 19.00 на 78 километре автодороги Светлоград-Благодарный-Буденновск произошло попутное столкновение грузопассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, водитель которого попытался совершить маневр разворота", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в левый кювет и врезался в дерево.

"В результате ДТП водитель и 7 пассажиров грузопассажирского транспорта получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля не пострадали", - отмечено в сообщении.