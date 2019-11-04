Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T21:45Z
https://ria.ru/20191104/1560568305.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/19/1559071912_9:361:3009:2048_1036x0_80_0_0_1624d19c7822b658e0109a1ded1ba710.jpg
РИА Новости

На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

21:45 04.11.2019
430
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 4 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, около 19.00 на 78 километре автодороги Светлоград-Благодарный-Буденновск произошло попутное столкновение грузопассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, водитель которого попытался совершить маневр разворота", - говорится в сообщении.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
26 октября, 11:11РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
Как отмечается, после столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в левый кювет и врезался в дерево.
"В результате ДТП водитель и 7 пассажиров грузопассажирского транспорта получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля не пострадали", - отмечено в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Два экипажа ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения на месте ДТП, добавлено в сообщении. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, а также степень ответственности обоих водителей, отметили в ГИБДД.
020300
Обсудить 0
СтавропольеГИБДД МВД РФБуденновскПроисшествия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Демократы опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте Трампа
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел новые назначения в СК, МЧС и МВД
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иранский МИД назвал новые санкции США бесполезными
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выразил поддержку главе Гонконга
Акция на Украине после убийства Екатерины Гандзюк
У офиса Зеленского проходит акция к годовщине смерти советницы мэра Херсона
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Германия обеспокоена отстранением мэров в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН не получали от США уведомления о выходе из Парижского соглашения
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
Арестованного генерала МВД Мельникова освободили от должности
Автомобили скорой помощи
В Дагестане пять человек отравились угарным газом
Президент РФ Владимир Путин
Путин присвоил звания шестнадцати сотрудникам МВД
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников
Фотокора МИА "Россия сегодня" признали фотографом года
Ликвидация пожара на ереванском аэродроме Эребуни
При пожаре на аэродроме "Эребуни" в Ереване сгорел бензовоз и кровля ангара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
Лента новостейМолния