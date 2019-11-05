Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T12:12Z
https://ria.ru/20191105/1560574106.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_68d4463dd434cbd92479d05b53c9a51b.jpg
РИА Новости

Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота

09:23 05.11.2019 (обновлено: 12:12 05.11.2019)
19718
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Слитки золота. Архивное фото
ЧИТА, 5 ноя — РИА Новости. Почти два килограмма золотых слитков стоимостью более пяти миллионов рублей попыталась вывезти в Китай россиянка, примотав их скотчем к ногам, сообщает Читинская таможня.
Инспектор таможенного поста заметила, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно. "Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков из желтого металла, общим весом 1863,81 грамма. Слитки были прикреплены к ступням скотчем. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более пяти миллионов рублей", — говорится в релизе.
Смартфон
30 октября, 08:46РИА Новости
Китаянка пыталась вывезти из Приамурья слитки золота, спрятав их в телефоне
Уточняется, что слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.
Девушка объяснила, что золотые слитки она перевозила по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение. В отношении гражданки России возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК Российской Федерации ("Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов"), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе добавили, что с начала 2019 года сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск неоднократно задерживали граждан России, которые пытались тайно перевезти золото в КНР. Так, в августе россиянка разместила десять золотых слитков в кроссовках под стельками.
Упаковка золотого слитка
22 октября, 13:23РИА Новости
ФСБ задержала забайкальца со слитками золота на четыре миллиона рублей
617146139
Обсудить 5
ТуризмтуристыНовости - ТуризмКитайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Бутылка коньяка, поднятая со дна командой дайверов Ocean X Team
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок алкоголя, затонувших век назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Задержание
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Бурый медведь
Американец снял на видео медведя, играющего с мячом у него во дворе
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Школьные рюкзаки
СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для выпуска
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния