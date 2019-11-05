Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота

ЧИТА, 5 ноя — РИА Новости. Почти два килограмма золотых слитков стоимостью более пяти миллионов рублей попыталась вывезти в Китай россиянка, примотав их скотчем к ногам, сообщает Читинская таможня.
Инспектор таможенного поста заметила, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно. "Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков из желтого металла, общим весом 1863,81 грамма. Слитки были прикреплены к ступням скотчем. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более пяти миллионов рублей", — говорится в релизе.
Уточняется, что слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.
Девушка объяснила, что золотые слитки она перевозила по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение. В отношении гражданки России возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК Российской Федерации ("Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов"), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе добавили, что с начала 2019 года сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск неоднократно задерживали граждан России, которые пытались тайно перевезти золото в КНР. Так, в августе россиянка разместила десять золотых слитков в кроссовках под стельками.