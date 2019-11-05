Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота

Инспектор таможенного поста заметила, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно. "Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков из желтого металла, общим весом 1863,81 грамма. Слитки были прикреплены к ступням скотчем. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более пяти миллионов рублей", — говорится в релизе.