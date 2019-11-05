Работников оборонного ДВЗ "Звезда" возвращают на полную рабочую неделю

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Сотрудников дальневосточного завода (ДВЗ) "Звезда" в Большом Камне, которых ранее перевели на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа, стали постепенно переводить на полную рабочую неделю, сообщила РИА Новости представитель профсоюза ДВЗ Ольга Скрипко.
Ранее в пресс-службе ДВЗ "Звезда" в Большом Камне РИА Новости сообщили, что часть сотрудников с августа переводят на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа. Представитель заводского профсоюза заявил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений" и принято решение обратиться к депутату от региона Виктору Пинскому и министру обороны РФ Сергею Шойгу. Пинский назвал проблему серьезной и сказал, что готовит запрос в Минобороны. Профсоюз Дальневосточного завода "Звезда" также сообщил, что направил Шойгу письмо с просьбой помочь в ситуации с сокращением оборонзаказа.
"Стали потихоньку восстанавливать (на полную рабочую неделю) с середины октября... Наш призыв - мы писали письма - был услышан", - сказала Скрипко.
По ее словам, цех электриков переводят в предприятие "Эра", цех маляров-изолировщиков восстановили на полную рабочую неделю.
"Идет реструктуризация. Мы просили присоединить ДВЗ к судостроительному комплексу "Звезда". У нас к нему присоединяются автомобилисты - 7-й цех, 8-й цех, 3-й цех - электрики, они все переходят в ССК. Это уже гарантированные рабочие места, и берут всех, кто соглашается идти с этих подразделений, вплоть до пенсионеров", - сказала Скрипко.
ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
На базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России создается судостроительный комплекс "Звезда". Часть объектов уже введены в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса - выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.