Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T09:04Z
https://ria.ru/20191105/1560573580.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/116147/82/1161478258_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_6e2ba205cffb2dcbacd605e79b39620e.jpg
РИА Новости

Работников оборонного ДВЗ "Звезда" возвращают на полную рабочую неделю

09:04 05.11.2019
1202
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края
Здание ОАО Дальневосточный завод Звезда в городе Большой Камень Приморского края
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Здание ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Сотрудников дальневосточного завода (ДВЗ) "Звезда" в Большом Камне, которых ранее перевели на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа, стали постепенно переводить на полную рабочую неделю, сообщила РИА Новости представитель профсоюза ДВЗ Ольга Скрипко.
Ранее в пресс-службе ДВЗ "Звезда" в Большом Камне РИА Новости сообщили, что часть сотрудников с августа переводят на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа. Представитель заводского профсоюза заявил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений" и принято решение обратиться к депутату от региона Виктору Пинскому и министру обороны РФ Сергею Шойгу. Пинский назвал проблему серьезной и сказал, что готовит запрос в Минобороны. Профсоюз Дальневосточного завода "Звезда" также сообщил, что направил Шойгу письмо с просьбой помочь в ситуации с сокращением оборонзаказа.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
21 октября, 16:14РИА Новости
Оборонные заводы Удмуртии нарастили долю гражданской продукции на 24,3%

"Стали потихоньку восстанавливать (на полную рабочую неделю) с середины октября... Наш призыв - мы писали письма - был услышан", - сказала Скрипко.

По ее словам, цех электриков переводят в предприятие "Эра", цех маляров-изолировщиков восстановили на полную рабочую неделю.
"Идет реструктуризация. Мы просили присоединить ДВЗ к судостроительному комплексу "Звезда". У нас к нему присоединяются автомобилисты - 7-й цех, 8-й цех, 3-й цех - электрики, они все переходят в ССК. Это уже гарантированные рабочие места, и берут всех, кто соглашается идти с этих подразделений, вплоть до пенсионеров", - сказала Скрипко.
ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
На базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России создается судостроительный комплекс "Звезда". Часть объектов уже введены в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса - выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.
2900001
Обсудить 2
Виктор ПинскийДальний ВостокМинистерство обороны РФСергей ШойгуРоссияПриморский крайБольшой КаменьОбщество
Рекомендуем
Стенд компании Orsis
В российской оружейной компании прокомментировали срыв тендера в Армении
Слитки золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
Минобороны хочет вернуть понятие "военная тайна", сообщили СМИ
Поиски жителя Челябинска Льва Холодилина
Пропавшего в Челябинске мужчину, страдавшего аутизмом, нашли мертвым
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Экс-посол Австрии рассказал о геополитической ошибке Горбачева
Певица Светлана Лобода выступает на концерте Песня года - 2018
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
Гипермаркет Лента
В Петербурге отравились 60 сотрудников "Ленты"
Мужчина с гербом Украины в Киеве
На Украине возбудили дело из-за пропажи материалов по Евромайдану
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Джорджтаун
В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния