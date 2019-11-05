Работников оборонного ДВЗ "Звезда" возвращают на полную рабочую неделю

"Идет реструктуризация. Мы просили присоединить ДВЗ к судостроительному комплексу "Звезда". У нас к нему присоединяются автомобилисты - 7-й цех, 8-й цех, 3-й цех - электрики, они все переходят в ССК. Это уже гарантированные рабочие места, и берут всех, кто соглашается идти с этих подразделений, вплоть до пенсионеров", - сказала Скрипко.