Около десяти тысяч кроликов сгорели на ферме в Саратовской области

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что во вторник ночью в населенном пункте Голубьевка Энгельсского района Саратовской области загорелось одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО "Агрофирма "Спартак". В 02.09 возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным ГУМЧС по региону, в 05.25 пожар был ликвидирован.
"Около 10 тысяч кроликов, к сожалению, погибли", - сказала собеседница агентства, добавив, что люди не пострадали.
© Фото : ГУМЧС России по Саратовской областиПожар на кроличьей ферме в селе Голубьевка, Энгельсского района, Саратовской области. 5 ноября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Саратовской области
Пожар на кроличьей ферме в селе Голубьевка, Энгельсского района, Саратовской области. 5 ноября 2019