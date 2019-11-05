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РИА Новости

Около десяти тысяч кроликов сгорели на ферме в Саратовской области

08:34 05.11.2019 (обновлено: 09:51 05.11.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Саратовской областиПожар на кроличьей ферме в селе Голубьевка, Энгельсского района, Саратовской области. 5 ноября 2019
Пожар на кроличьей ферме в селе Голубьевка, Энгельсского района, Саратовской области. 5 ноября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Саратовской области
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что во вторник ночью в населенном пункте Голубьевка Энгельсского района Саратовской области загорелось одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО "Агрофирма "Спартак". В 02.09 возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным ГУМЧС по региону, в 05.25 пожар был ликвидирован.
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2 сентября, 15:35РИА Новости
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"Около 10 тысяч кроликов, к сожалению, погибли", - сказала собеседница агентства, добавив, что люди не пострадали.
© Фото : ГУМЧС России по Саратовской областиПожар на кроличьей ферме в селе Голубьевка, Энгельсского района, Саратовской области. 5 ноября 2019
Пожар на кроличьей ферме в селе Голубьевка, Энгельсского района, Саратовской области. 5 ноября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Саратовской области
Пожар на кроличьей ферме в селе Голубьевка, Энгельсского района, Саратовской области. 5 ноября 2019
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Энгельсский районСаратовская областьПроисшествия
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