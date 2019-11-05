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РИА Новости

Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"

06:51 05.11.2019
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© Фото : пресс-служба МЧС РоссииКрупный пожар
Крупный пожар
© Фото : пресс-служба МЧС России
Крупный пожар. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кроличья ферма горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Голубьевка горит одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО "Агрофирма "Спартак", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 02.09 пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На ликвидации огня работают 19 человек и 6 единиц техники. О судьбе животных не сообщается.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
3 ноября, 19:41РИА Новости
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