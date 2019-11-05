Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кроличья ферма горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Голубьевка горит одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО "Агрофирма "Спартак", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 02.09 пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На ликвидации огня работают 19 человек и 6 единиц техники. О судьбе животных не сообщается.