Постройка онкодиспансера в Хабаровском крае отстает от графика на 200 дней

ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Власти Власти Хабаровского края намерены расторгнуть договор с генподрядчиком строительства онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре, который возводится в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре с отставанием от графика на 200 дней, сообщает правительство региона.

"При плане технической готовности объекта в 36%, на данный момент она не превышает 8%. Отставание от графика – почти 200 дней ... Региональной службой заказчика проводится претензионная работа с требованием к подрядчику устранить отставание от графика, также удержана неустойка в сумме 5,9 миллиона рублей. В планах – расторгнуть контракт и заключить новый, с другой строительной компанией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отставания строительства в этом году могут не успеть освоить около 500 миллионов рублей федеральных средств. Строительство началось в сентябре прошлого года. Сдать объект в эксплуатацию планировалось в конце 2020 года. Стоимость строительства 1,1 миллиарда рублей.

Отмечается также, что готовность детского больничного комплекса, который строит другой подрядчик в рамках комплексного плана, составляет 45% вместо 98,5%, которые утверждены в графике. Отставание связано с низким качеством проектно-сметной документации и отсутствием в проекте стоимости оборудования. Корректировка проектной документации уже завершена, с Минздравом РФ согласуются документы о стоимости оборудования на 2,5 миллиарда рублей.

В феврале этого года вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что сроки строительства или реконструкции 15 из 18 объектов долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре сорваны. К маю этого года отставание было сокращено с 15 до 6 объектов, наиболее сложная ситуация отмечалась при возведении детской больницы и онкодиспансера.