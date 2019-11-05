Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми

ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Власти Власти Хабаровского края решают вопрос с покупкой билетов россиянину Денису Лисову , который вывез своих детей из Швеции и намерен приехать в Хабаровск, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. В воскресенье отец с детьми прибыл в Москву, откуда в ближайшее время собирается выехать в Хабаровск.

"Сейчас краевыми властями в оперативном режиме решается вопрос покупки авиабилетов из Москвы до Хабаровска. Семья будет доставлена в Хабаровск, а после - к родственникам, которые проживают в селе Скворцово. Также будет оказана материальная помощь. Вопрос суммы сейчас решается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семье окажут помощь в оформлении пособий, пенсий по потере кормильца, если они ещё не получают такую меру поддержки, а также с документами и оформлением детей в детский сад и школу.