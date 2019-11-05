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РИА Новости

Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми

06:00 05.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Власти Хабаровского края решают вопрос с покупкой билетов россиянину Денису Лисову, который вывез своих детей из Швеции и намерен приехать в Хабаровск, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. В воскресенье отец с детьми прибыл в Москву, откуда в ближайшее время собирается выехать в Хабаровск.
"Сейчас краевыми властями в оперативном режиме решается вопрос покупки авиабилетов из Москвы до Хабаровска. Семья будет доставлена в Хабаровск, а после - к родственникам, которые проживают в селе Скворцово. Также будет оказана материальная помощь. Вопрос суммы сейчас решается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семье окажут помощь в оформлении пособий, пенсий по потере кормильца, если они ещё не получают такую меру поддержки, а также с документами и оформлением детей в детский сад и школу.
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
04:13РИА Новости
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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила РИА Новости, что готова оказать Лисовым всю необходимую помощь в рамках своих полномочий.
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Денис ЛисовХабаровскРоссияВаршаваОбщество
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