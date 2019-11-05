Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T05:54Z
https://ria.ru/20191105/1560571782.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155601/74/1556017491_0:202:2949:1861_1036x0_80_0_0_75dd6537ea5b0918f81a7ae8f331d81d.jpg
РИА Новости

Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу

05:54 05.11.2019
246
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ШАНХАЙ, 5 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) будет подписано и вступит в силу как можно скорее, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия второй Китайской международной выставки экспортных товаров в Шанхае.
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) подразумевает подписание соглашения о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шестью государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия). Это объединение заочно конкурировало с Транстихоокеанским партнерством, в котором раньше участвовали США.
"Я рад был узнать, что вчера 15 стран-участниц RCEP в целом завершили переговоры, и я надеюсь, что соглашение будет подписано и вступит в силу в скором времени", - заявил Си Цзиньпин.
Ранее официальный представитель правительства Таиланда, где проходил саммит АСЕАН, заявил журналистам, что соглашение скорее всего будет подписано в феврале 2020 года.
Регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР
05:52РИА Новости
Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
600000
Обсудить 0
Си ЦзиньпинКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Джорджтаун
В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой
Агенты ФБР в Калифорнии
В ФБР явился мужчина и "предупредил" о российских "жучках" в ушах людей
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Российский посол в США назвал фундамент для взаимопонимания двух стран
Национальный флаг Индии
Индия отодвинула дату подписания соглашений о крупнейшей ЗСТ в Азии
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Прохожие у здания Парламента в Лондоне
Новым спикером палаты общин парламента Британии стал экс-замспикера Хойл
Гвардейский ракетный крейсер Варяг
В Муаре моряки ВМС Брунея посетили ракетный крейсер ТОФ "Варяг"
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
В Сантьяго произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие
Сенатор Пол Рэнд
Американский сенатор призвал автора доноса на Трампа выступить в конгрессе
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России
Недавно избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи
Глава Гватемалы намерен разорвать отношения с Венесуэлой после инаугурации
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Индейцы Бразилии
В Бразилии индейцев будут обучать самообороне после убийства их лидера
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
Омбудсмен окажет помощь россиянину, который вывез детей из Швеции
Заготовка из высокообогащенного урана
Иран может перейти к дальнейшему сокращению своих обязательств по СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния