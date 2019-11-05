Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу

ШАНХАЙ, 5 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) будет подписано и вступит в силу как можно скорее, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин , выступая на церемонии открытия второй Китайской международной выставки экспортных товаров в Шанхае.

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) подразумевает подписание соглашения о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шестью государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия). Это объединение заочно конкурировало с Транстихоокеанским партнерством, в котором раньше участвовали США.

"Я рад был узнать, что вчера 15 стран-участниц RCEP в целом завершили переговоры, и я надеюсь, что соглашение будет подписано и вступит в силу в скором времени", - заявил Си Цзиньпин.