Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций

Он отметил, что Китай продолжит активно наращивать импорт иностранных товаров и услуг, а также снижать пошлины и различные издержки.

Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится до 10 ноября. Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами.