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РИА Новости

Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос

04:29 05.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Более половины жителей США выразили поддержку началу процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу WSJ и NBC.
Выяснилось, что 55 процентов респондентов согласны с инициативой Демократической партии. Из них 24 процента опрошенных считают, что оснований для процедуры достаточно.
Примерно треть участников опроса выступили против идеи инициировать импичмент президента США. Они считают, что Трамп должен исполнять обязанности до истечения срока полномочий.
Отмечается, что рейтинг одобрения работы Трампа составляет 43 процента и остается неизменным.
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"Гвоздь, вбитый в гроб Трампа". Ждать ли импичмента президента США
Ранее демократы начали процедуру импичмента. Они обвинили Трампа в том, что он давил на украинского коллегу Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи.
Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом президент США заявил, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампДемократическая партия СШАСШАВ мире
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