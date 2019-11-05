В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма

МАДРИД, 5 ноя – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
"Демократическая Испания - это результат прощения, но она не может быть результатом забвения. Я объявляю, что мы введем в Уголовный кодекс преступления за оправдание франкизма, нацизма и тоталитаризма", - заявил Санчес в ходе телевизионных дебатов. Он добавил, что Фонд Франсиско Франко и все аналогичные организации, которые восхваляют личность диктатора, будут объявлены вне закона.
24 октября в Испании перезахоронили останки Франко: его прах перенесли из базилики в Долине Павших, где покоятся жертвы гражданской войны с обеих сторон, на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо под Мадридом, где похоронена его жена. Инициатором перезахоронения выступило правительство социалистов.
Фонд Франсиско Франко был создан в 1976, то есть после смерти диктатора. В нем хранится его архив – около 30 тысяч документов. Фонд существует на пожертвования, средства ежегодно направляют около тысячи человек в год, годовой бюджет 120 тысяч евро, ранее рассказал РИА Новости его глава генерал Хуан Антонио Чичарро. До 2018 году одной из задач Фонда открыто называлось прославление личности Франко, однако для того, чтобы избежать объявления организации вне закона, его устав был изменен.