В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма

МАДРИД, 5 ноя – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес

"Демократическая Испания - это результат прощения, но она не может быть результатом забвения. Я объявляю, что мы введем в Уголовный кодекс преступления за оправдание франкизма, нацизма и тоталитаризма", - заявил Санчес в ходе телевизионных дебатов. Он добавил, что Фонд Франсиско Франко и все аналогичные организации, которые восхваляют личность диктатора, будут объявлены вне закона.

24 октября в Испании перезахоронили останки Франко: его прах перенесли из базилики в Долине Павших, где покоятся жертвы гражданской войны с обеих сторон, на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо под Мадридом, где похоронена его жена. Инициатором перезахоронения выступило правительство социалистов.