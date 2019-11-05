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РИА Новости

В Испании призвали ввести уголовную статью за референдумы о независимости

01:32 05.11.2019
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© Фото : предоставлено правительством ИспанииИ.о. премьер-министра, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес
И.о. премьер-министра, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес
© Фото : предоставлено правительством Испании
И.о. премьер-министра, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 5 ноя – РИА Новости. Проведение референдумов о независимости, подобных каталонскому, должны стать преступлением в Уголовном кодексе, заявил и.о. премьер-министра, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес в ходе предвыборных дебатов.
"Мы введем в Уголовный кодекс статью – чтобы не было референдума подобного тому, который был в Каталонии", - заявил Санчес в ходе телевизионных дебатов.
Другие меры, которые предлагает ввести ИСРП для решения каталонской проблемы, – новый школьный предмет об "образовании в области гражданских и этических ценностей", а также изменить закон об аудиовизуальных СМИ.
"Кризис, который переживает Каталония, - это кризис совместного существования, а не кризис независимости. Надо расширять границы диалога и уменьшать границы конфронтации", - сказал лидер испанских социалистов.
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Предложение Санчеса о реформе УК подвергли критике его оппоненты. Лидер правой Народной партии Пабло Касадо напомнил, что такая статья в УК существовала, но была изъята именно правительством социалистов – во время правления Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. При этом Касадо вновь заявил о необходимости введения в Каталонии Закона о национальной безопасности. Суть этого закона заключается в установлении прямого контроля центральных властей, конкретно МВД, над правоохранительными органами автономных сообществ (в данном случае каталонских Mossos de Escuadra).
Лидер центристской партии "Граждане" каталонец Альберт Ривера продемонстрировал кусок брусчатки – именно такими забрасывали радикалы представителей Mossos в ходе беспорядков. "Это не кусок берлинской стены, это брусчатка Барселоны, моего города, которой забрасывают полицию, Mossos. Господин Санчес говорит, что в Каталонии нет нормальной ситуации. Вам кажется нормальным, что в Барселоне летает брусчатка?", - заявил он, призвав Санчеса "не бояться применять конституцию".
Речь идет о 155 статье основного закона, которая позволяет временно ввести прямое правление центральных властей в автономном сообществе. "За пределами закона нет демократии, это сельва, и выигрывают те, кто бросает брусчатку. Я призываю к сосуществованию и уважению, но для этого надо убрать человека, ксенофоба, господина Торру (Ким Торра – глава каталонского женералитета – ред.)", - заявил лидер центристов. Ривера также добавил, что в случае возможных беспорядков 10 ноября, в день выборов, вся ответственность будет лежать на правительстве Санчеса.
Лидер крайне правой партии VOX, которая заметно укрепила свои позиции на фоне каталонских событий и, согласно опросам, может занять третье место в парламенте, Сантьяго Абаскаль назвал происходящее в Каталонии "постоянным государственным переворотом". По его мнению, "оскорбительно" то, что лидер ИСРП говорит о введении уголовной статьи за проведение референдума, в то время как "ее уничтожил Сапатеро". Он также обрушился с критикой на Народную партию, которая ее не вернула, а введя в 2017 году в Каталонии прямое правление (то есть, применив 155 статью конституции) сделало это "выхолощено" - не установив контроль ни над телеканалом TV3 (который ведет пропаганду идей независимости), ни над Mossos de Escuadra. Абаскаль также хочет призвать к ответу националистические партии, которые продемонстрировали неподчинение.
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Лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас заявил, что его оппоненты соревнуются "кто предложит самые жесткие меры" в Каталонии, в то время как реальный выход – "в диалоге и здравом смысле". "Испания не является централизованной по определению, здесь много национальностей и много символов", - добавил Иглесиас.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Ряд каталонских организаций, поддерживающих независимость Каталонии, объявили о проведении на этой неделе новых акций протеста. В воскресенье, 10 ноября, в Испании состоятся досрочные парламентские выборы. Это уже будут четвертые выборы за последние четыре года и третьи досрочные.
Согласно опросам, выборы выиграет ИСРП, однако ни левый блок (ИСРП, Podemos, Más País), ни правый (Народная партия, "Граждане", VOX) не наберут абсолютного большинства для беспрепятственного утверждения премьера.
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Хосе Луис Родригес
Беспорядки в КаталонииАльберт РивераКаталонияИспанияВ мире
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