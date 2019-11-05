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РИА Новости

Новым спикером палаты общин парламента Британии стал экс-замспикера Хойл

01:17 05.11.2019
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© AFP 2019 / Adrian DennisПрохожие у здания Парламента в Лондоне
Прохожие у здания Парламента в Лондоне
© AFP 2019 / Adrian Dennis
Прохожие у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Новым спикером палаты общин британского парламента в понедельник вечером был избран сэр Линдси Хойл, ранее занимавший пост заместителя спикера.
Член парламента от Лейбористской партии с 1997 года, Хойл был избран на должность заместителя спикера в 2010 году. После ухода в отставку предыдущего спикера Джона Беркоу, занимавшего свой пост десять лет, 62-летнего Хойла называли наиболее вероятным преемником.
В борьбе за пост спикера участвовали семь парламентариев, в "финал" гонки вышел Хойл и "теневой" лидер палаты общин Крис Брайант, известный, в том числе, своими антироссийскими взглядами. В итоге за Хойла проголосовали 325 депутатов, за Брайанта – 213.
С победой Хойла поздравил и премьер-министр Борис Джонсон, отметивший доброту и разумность нового спикера, и лидер оппозиции Джереми Корбин.
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В своей речи Хойл пообещал, что парламент изменится к лучшему, и помянул свою покойную младшую дочь Натали. Двадцативосьмилетняя Натали Хойл была найдена мертвой у себя в комнате в декабре 2017 года, предположительно, она повесилась, хотя коронер, проводивший расследование, оставил вердикт открытым.
На посту спикера при нынешнем составе парламента Хойл пробудет всего два дня. Шестого ноября парламент будет распущен в преддверии назначенных на 12 декабря всеобщих выборов.
Беркоу играл ключевую роль во многих ситуациях, связанных с Brexit, своей властью, часто вопреки желанию правительства, давая добро на рассмотрение поправок, предлагаемых представителями самых разных точек зрения.
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