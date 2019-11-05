Новым спикером палаты общин парламента Британии стал экс-замспикера Хойл

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Новым спикером палаты общин Новым спикером палаты общин британского парламента в понедельник вечером был избран сэр Линдси Хойл, ранее занимавший пост заместителя спикера.

Член парламента от Лейбористской партии с 1997 года, Хойл был избран на должность заместителя спикера в 2010 году. После ухода в отставку предыдущего спикера Джона Беркоу , занимавшего свой пост десять лет, 62-летнего Хойла называли наиболее вероятным преемником.

В борьбе за пост спикера участвовали семь парламентариев, в "финал" гонки вышел Хойл и "теневой" лидер палаты общин Крис Брайант, известный, в том числе, своими антироссийскими взглядами. В итоге за Хойла проголосовали 325 депутатов, за Брайанта – 213.

С победой Хойла поздравил и премьер-министр Борис Джонсон, отметивший доброту и разумность нового спикера, и лидер оппозиции Джереми Корбин.

В своей речи Хойл пообещал, что парламент изменится к лучшему, и помянул свою покойную младшую дочь Натали. Двадцативосьмилетняя Натали Хойл была найдена мертвой у себя в комнате в декабре 2017 года, предположительно, она повесилась, хотя коронер, проводивший расследование, оставил вердикт открытым.

На посту спикера при нынешнем составе парламента Хойл пробудет всего два дня. Шестого ноября парламент будет распущен в преддверии назначенных на 12 декабря всеобщих выборов.