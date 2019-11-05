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РИА Новости

Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявили на Украине

01:04 05.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший народный депутат Украины Анна Герман усомнилась в том, что Владимир Зеленский является хозяином в Офисе президента. Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".
Политик отметила, что украинский лидер не управляет ситуацией в стране. Причиной этому она называет непрофессионализм Зеленского и его окружения, в частности, при подготовке визитов президента на территории страны.

"Зеленский точно не является хозяином в Офисе президента", – заявила Герман.

Она считает, что спасти эту власть может Юлия Тимошенко. По ее мнению, это возможно в случае, если политик станет премьер-министром. Однако Герман сомневается в том, что это произойдет.
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1 ноября, 18:45РИА Новости
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Ситуация на Украине112 УкраинаАнна Герман (политик)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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