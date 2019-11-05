Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявили на Украине

Политик отметила, что украинский лидер не управляет ситуацией в стране. Причиной этому она называет непрофессионализм Зеленского и его окружения, в частности, при подготовке визитов президента на территории страны.

Она считает, что спасти эту власть может Юлия Тимошенко. По ее мнению, это возможно в случае, если политик станет премьер-министром. Однако Герман сомневается в том, что это произойдет.