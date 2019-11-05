Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявили на Украине

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший народный депутат Украины Анна Герман усомнилась в том, что Владимир Зеленский является хозяином в Офисе президента. Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".
Политик отметила, что украинский лидер не управляет ситуацией в стране. Причиной этому она называет непрофессионализм Зеленского и его окружения, в частности, при подготовке визитов президента на территории страны.
"Зеленский точно не является хозяином в Офисе президента", – заявила Герман.
Она считает, что спасти эту власть может Юлия Тимошенко. По ее мнению, это возможно в случае, если политик станет премьер-министром. Однако Герман сомневается в том, что это произойдет.
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