Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа

Рабочие на подземном газохранилище на Украине. Архивное фото

Рабочие на подземном газохранилище на Украине

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

"Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории", — сказал он, пояснив, что в украинских ПХГ закачано "рекордное" количество голубого топлива.

По словам министра, объемы газа накоплены такие, что Украина может пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок газа".

Он добавил, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа.

Споры о транзите

Россия ранее выразила согласие рассмотреть возможность заключить новый договор по транзиту газа на условиях европейской стороны, если власти Украины примут соответствующее законодательство. Однако трехсторонние консультации, состоявшиеся на днях, окончились безрезультатно.

Брюссель и Киев приняли к сведению мнение Москвы по пакетному решению вопроса транзита наряду с судебными спорами и поставками газа Украине, но оказались не готовы ответить.

Еврокомиссия при этом выдвинула "план Б". Согласно ему, в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Киев и для которых ему необходимо успеть имплементировать законодательные нормы ЕС, следует предусмотреть возможность краткосрочного выделения транзитных мощностей — на срок с первого января по первое июня.

Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит и поставку голубого топлива завершаются в конце 2019 года.