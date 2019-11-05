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РИА Новости

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа

00:58 05.11.2019 (обновлено: 04:36 05.11.2019)
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© REUTERS / Gleb GaranichРабочие на подземном газохранилище на Украине
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
© REUTERS / Gleb Garanich
Рабочие на подземном газохранилище на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории", — сказал он, пояснив, что в украинских ПХГ закачано "рекордное" количество голубого топлива.
По словам министра, объемы газа накоплены такие, что Украина может пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок газа".
Он добавил, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа.

Споры о транзите

Россия ранее выразила согласие рассмотреть возможность заключить новый договор по транзиту газа на условиях европейской стороны, если власти Украины примут соответствующее законодательство. Однако трехсторонние консультации, состоявшиеся на днях, окончились безрезультатно.
Брюссель и Киев приняли к сведению мнение Москвы по пакетному решению вопроса транзита наряду с судебными спорами и поставками газа Украине, но оказались не готовы ответить.
Рабочий на газовой станции на Украине
Вчера, 02:29РИА Новости
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Еврокомиссия при этом выдвинула "план Б". Согласно ему, в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Киев и для которых ему необходимо успеть имплементировать законодательные нормы ЕС, следует предусмотреть возможность краткосрочного выделения транзитных мощностей — на срок с первого января по первое июня.
Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит и поставку голубого топлива завершаются в конце 2019 года.
Ранее Владимир Путин отмечал, что Москве и Киеву необходимо обнулить взаимные претензии по газовым спорам.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Поскорее бы этот транзит закрылся навсегда!
5 ноября, 02:17
АТАндрей Т
20021004
Бандеро-нацисты расхрабрились. Ешё бы и без нефти им обойтись. Давно пора России ничего туда не поставлять.
5 ноября, 02:43
Alex Carev
15711004
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