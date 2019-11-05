Бывший замглавы АП Украины обвинил Генпрокуратуру в пособничестве Порошенко

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов считает, что Генеральная прокуратура Украины помогает бывшим властям сохранить свои активы.

"Я считаю, что Генеральная прокуратура под руководством нового генпрокурора Руслана Рябошапки не просто бездействует, она видимо имеет коммуникацию с предыдущими властями. И поэтому между ними происходит какая-то координация, и она не нацелена на тот результат, который новая политическая власть обещала во время выборов", - заявил Портнов в понедельник в эфире телеканала NewsOne

По его словам, когда следователи обратились в Генпрокуратуру для ареста имущества эк-президента Украины Петра Порошенко, то данное ходатайство рассматривалось около двух недель.

"Кто-то из Генпрокуратуры сообщил фигуранту об этом. А когда суд все арестовывал, оказалась, что в ту же неделю имущество было переоформлено на подконтрольные ему компании. После того, как мы об этом узнали и написали новое заявление в Государственное бюро расследований, уже они вышли с ходатайством в суд, еще спустя две недели получилось арестовать имущество заново", - отметил он.

По его мнению, такие случаи доказывают, что новые чиновники Генпрокуратуры помогают предыдущей власти сохранять свои активы.