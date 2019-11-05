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РИА Новости

Бывший замглавы АП Украины обвинил Генпрокуратуру в пособничестве Порошенко

00:53 05.11.2019
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© Фото : страница в Facebook Андрея ПортногоБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов
© Фото : страница в Facebook Андрея Портного
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов считает, что Генеральная прокуратура Украины помогает бывшим властям сохранить свои активы.
"Я считаю, что Генеральная прокуратура под руководством нового генпрокурора Руслана Рябошапки не просто бездействует, она видимо имеет коммуникацию с предыдущими властями. И поэтому между ними происходит какая-то координация, и она не нацелена на тот результат, который новая политическая власть обещала во время выборов", - заявил Портнов в понедельник в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, когда следователи обратились в Генпрокуратуру для ареста имущества эк-президента Украины Петра Порошенко, то данное ходатайство рассматривалось около двух недель.
"Кто-то из Генпрокуратуры сообщил фигуранту об этом. А когда суд все арестовывал, оказалась, что в ту же неделю имущество было переоформлено на подконтрольные ему компании. После того, как мы об этом узнали и написали новое заявление в Государственное бюро расследований, уже они вышли с ходатайством в суд, еще спустя две недели получилось арестовать имущество заново", - отметил он.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
26 июня, 19:58РИА Новости
Юрист Портнов подал в Госбюро расследований еще одно заявление на Порошенко
По его мнению, такие случаи доказывают, что новые чиновники Генпрокуратуры помогают предыдущей власти сохранять свои активы.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Труба также ранее сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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Роман ТрубаРуслан РябошапкаСитуация на УкраинеАндрей Портнов (политик)УкраинаВ мире
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