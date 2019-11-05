Украина направила три ноты протеста России из-за гумконвоев в Донбассе

КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина направила три ноты протеста Украина направила три ноты протеста РФ в октябре из-за гумконвоев в Донбасс , сообщила в понедельник пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Она отметила в Twitter , что все три гуманитарных конвоя, которые в октябре прибыли в Донбасс, "имели следствием ноту протеста российской стороне".

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов. При этом Киев неоднократно выражал протест в связи с этой помощью. МИД РФ заявлял, что Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие с партнерами из ОБСЕ и Украины по вопросу доставки новой партии гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области. В частности, предлагается возможность ознакомиться с составом груза. Кроме того, в РФ ранее заявляли, что продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, несмотря на протесты Киева и западных стран.

Ранее власти Украины объявили Донбассу экономическую и транспортную блокаду, что лишь ухудшило гуманитарную ситуацию там.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.