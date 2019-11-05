Украина направила три ноты протеста России из-за гумконвоев в Донбассе

Она отметила в Twitter, что все три гуманитарных конвоя, которые в октябре прибыли в Донбасс, "имели следствием ноту протеста российской стороне".
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов. При этом Киев неоднократно выражал протест в связи с этой помощью. МИД РФ заявлял, что Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие с партнерами из ОБСЕ и Украины по вопросу доставки новой партии гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области. В частности, предлагается возможность ознакомиться с составом груза. Кроме того, в РФ ранее заявляли, что продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, несмотря на протесты Киева и западных стран.
Ранее власти Украины объявили Донбассу экономическую и транспортную блокаду, что лишь ухудшило гуманитарную ситуацию там.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.