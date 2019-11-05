Путин поднял тост за судьбу лауреатов конкурса имени Чайковского

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин после концерта в "Зарядье" встретился с лауреатами конкурса имени П.И. Чайковского и поднял тост за их творческую судьбу.

Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполнили в этот вечер Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева. Также в программе было выступление лауреатов конкурса имени П.И. Чайковского. Во встрече после концерта также приняли участие дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Маэстро (Гергиев) сказал, что организует ваши поездки по другим странам, чтобы там с русской музыкой познакомились поближе, потому что вы исполняете, в основном, русскую музыку", - сказал глава государства, обращаясь к музыкантам.

Путин поблагодарил их за концерт. "Вы доставили всем удовольствие", - сказал он. Глава государства пожелал лауреатам конкурса имени Чайковского, чтобы их творческая судьба соответствовала масштабам их талантов, и поднял за это бокал шампанского.

Гергиев в свою очередь рассказал президенту о каждом из лауреатов и признался, что перед жюри конкурса имени Чайковского стояла очень сложная задача по выбору лучших среди конкурсантов.