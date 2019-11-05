Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T00:44Z
https://ria.ru/20191105/1560570015.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/22596/53/225965387_0:620:1352:1381_1036x0_80_0_0_d85aebba6d961877a9d449784d11e94c.jpg
РИА Новости
Культура

Путин поднял тост за судьбу лауреатов конкурса имени Чайковского

00:26 05.11.2019 (обновлено: 00:44 05.11.2019)
392
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский композитор Чайковский
Русский композитор Чайковский
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Русский композитор Чайковский. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после концерта в "Зарядье" встретился с лауреатами конкурса имени П.И. Чайковского и поднял тост за их творческую судьбу.
Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполнили в этот вечер Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева. Также в программе было выступление лауреатов конкурса имени П.И. Чайковского. Во встрече после концерта также приняли участие дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Маэстро (Гергиев) сказал, что организует ваши поездки по другим странам, чтобы там с русской музыкой познакомились поближе, потому что вы исполняете, в основном, русскую музыку", - сказал глава государства, обращаясь к музыкантам.
Путин поблагодарил их за концерт. "Вы доставили всем удовольствие", - сказал он. Глава государства пожелал лауреатам конкурса имени Чайковского, чтобы их творческая судьба соответствовала масштабам их талантов, и поднял за это бокал шампанского.
Президент РФ Владимир Путин
00:05РИА Новости
Путин проведет заседание совета по русскому языку
Гергиев в свою очередь рассказал президенту о каждом из лауреатов и признался, что перед жюри конкурса имени Чайковского стояла очень сложная задача по выбору лучших среди конкурсантов.
Во втором отделении концертной программы выступили лауреаты конкурса имени Чайковского. Айгуль Хисматуллина (сопрано) исполнила 2-ю арию Царицы ночи из оперы Моцарта "Волшебная флейта", Анастасия Кобекина (виолончель) - "Пеццо каприччиозо" для виолончели с оркестром Чайковского, Марк Бушков (скрипка) - Сонату N5 для скрипки соло Изана, Алексей Лобиков (тромбон) - Концертино для тромбона с оркестром Давида, Ким Гихун (баритон) - арию Елецкого из оперы Чайковского "Пиковая дама", Мария Баракова (меццо-сопрано) - арию Ольги из оперы Чайковского "Евгений Онегин", Матвей Демин (флейта) - концерт для флейты с оркестром Баха, Сергей Догадин (скрипка) - "Размышление" из оперы Массне "Таис", Женг Юн (валторна) - концерт для валторны с оркестром Глиэра, Константин Емельянов (фортепиано) - "Кампанеллу" для фортепиано соло Листа, Александр Канторов (фортепиано) - концерт N2 для фортепиано с оркестром Чайковского.
Памятник композитору П.И. Чайковскому в Москве
16 октября, 10:45Культура
Концерт к 180-летию Чайковского состоится в Московской консерватории
1100011
Обсудить 0
КультураЗарядьеМариинский театрВладимир МединскийСергей ПрокофьевВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
В Москве пять тысяч пар поженились на новых площадках для регистрации брака
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Московский планетарий
В Московском планетарии рассказали об атеистической пропаганде в СССР
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства
Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра
Прохожий во время дождя на Красной площади
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
Автомобиль полиции в США
Сотрудники ФБР арестовали американца, который планировал взорвать синагогу
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявили на Украине
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет заседание совета по русскому языку
Советский разведчик Рихард Зорге
Опрос показал, хотят ли россияне карьеры разведчика для своих детей
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
В Греции митрополит запретил на радио передачи архиерея за поддержку ПЦУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния