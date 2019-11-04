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РИА Новости

Король Испании отметил вклад Каталонии в переходе от диктатуры к демократии

23:26 04.11.2019 (обновлено: 23:27 04.11.2019)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКороль Испании Фелипе VI
Король Испании Фелипе VI
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. В современной Каталонии нет места насилию и нетерпимости, заявил король Испании Фелипе VI, выступая в Барселоне.
Говоря о переходном периоде от диктатуры к демократии сорокалетней давности, глава государства подчеркнул роль в этом процессе Каталонии, вклад которой "был вдохновляющим для остальной Испании".
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
31 октября, 13:41РИА Новости
Глава Каталонии донес в суд на самого себя из-за участия в референдуме
"Каталония, гордая своей самобытностью, созидательностью и солидарностью, Каталония, усилия, солидарность, уважение и гражданский дух которой обогатили демократическое общество, в котором мы живем сегодня. Это представляет лучшее в истории Каталонии. В сегодняшней реальности не может быть места насилию, нетерпимости или пренебрежения к другим", - заявил король Испании Фелипе VI, выступая на церемонии вручения премий принцессы Жироны в Барселоне. Его выступление транслировалось на сайте газеты País.
Эту часть речи глава государства произнес на каталанском языке.
Его старшая дочь, наследная принцесса Леонор, также впервые произнесла речь на этом мероприятии, и тоже часть ее сказала на каталанском. "С раннего возраста наши родители говорили нам о Жироне и о Каталонии с большой любовью", - сказала наследница испанского трона.
Визит королевской семьи в Барселону, где вечером состоялась церемония вручения премии принцессы Жироны, сопровождается акциями протеста сторонников независимости Каталонии. Перед зданием дворца конгрессов в Барселоне, где проходило мероприятие, собрались несколько тысяч человек.
Беспорядки в Каталонии
© AP Photo / Bernat Armangue

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
1 из 16

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Bernat Armangue

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
2 из 16

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barren

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
3 из 16

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

© AFP 2019 / Pau Barren
© AP Photo / Francisco Seco

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

Протесты в Каталонии
4 из 16

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco Seco

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

Протесты в Каталонии
5 из 16

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Jon Nazca

Произошли столкновения с полицией.

Граффити в аэропорту Барселоны
6 из 16

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
7 из 16

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barrena

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
8 из 16

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
© AFP 2019 / Lluis Gene

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
9 из 16

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© REUTERS / Albert Gea

Здесь тоже произошли столкновения.

Столкновения протестующих с полицией, Каталония.
10 из 16

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
© AFP 2019 / Lluis Gene

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
11 из 16

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Во вторник и среду протесты продолжились.

Акции протеста в Барселоне
12 из 16

Во вторник и среду протесты продолжились.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанк

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
13 из 16

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанк

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
14 из 16

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

Участники акции протеста помогают пострадавшему на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
15 из 16

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
16 из 16

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
1 из 16

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
2 из 16

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
3 из 16

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

© AFP 2019 / Pau Barren
4 из 16

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
5 из 16

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
6 из 16

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
7 из 16

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
8 из 16

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
9 из 16

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
10 из 16

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
11 из 16

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

© AFP 2019 / Lluis Gene
12 из 16

Во вторник и среду протесты продолжились.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
13 из 16

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
14 из 16

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
15 из 16

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
16 из 16

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Перед началом мероприятия митингующие пытались заблокировать все входы в здание и помешать проходу гостей. Они скандировали лозунги, направленные против монархии, жгли фотографии главы государства, сожгли огромную игральную карту с изображением короля, устраивали "кастрюльный протест" - били в различную посуду, чтобы издавать как можно больше шума, а также свистели в свистки и дудки.
Группа митингующих забросала представителей каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra, которые стоят в оцеплении, различными предметами – краской, яйцами, банками, мукой.
В связи с визитом в Барселону королевской семьи туда были направлены дополнительные подразделения национальной полиции и гражданской гвардии из других регионов Испании.
На церемонии вручения премий присутствовали король Фелипе VI, его супруга Летисия, наследная принцесса Леонор (она носит титул принцессы Жироны и является почетным председателем Фонда принцессы Жироны), инфанта София, и.о. вице-премьера Кармен Кальво, заместитель мэра Барселоны Жауме Кольбони, представитель правительства Испании в Каталонии Тереса Кунильера. Ни одного представителя каталонского женералитета во Дворце конгрессов нет.
Между тем в другом районе каталонской столицы, на Королевской площади прошла акция в поддержку главы государства, ее организовали правая Народная партия и центристская партия "Граждане".
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
Акция против короля проходит в Жироне, где митингующие устроили большой костер, в котором сожгли фотографии главы государства.
Это первый визит короля Фелипе VI в Каталонию после вынесения приговора каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Традиционно церемонии вручения премии проходили в Жироне. Однако мэрия этого города, где националистические настроения крайне сильны, в 2018 году объявила короля персона нон-грата. В этом же году городское руководство заявило, что не может предоставить площадку для мероприятий, сославшись на ремонт. В 2019 году организаторы приняли решение перенести церемонию в Барселону.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
23 октября, 12:47РИА Новости
СМИ: ущерб от беспорядков в Каталонии превысил семь миллионов евро
Ряд каталонских организаций, поддерживающих независимость Каталонии, объявили о проведении на этой неделе новых акций протеста. В воскресенье, 10 ноября, в Испании состоятся досрочные парламентские выборы.
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Беспорядки в Каталониикороль Фелипе VIКаталонияБарселонаИспанияВ мире
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