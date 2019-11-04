Король Испании отметил вклад Каталонии в переходе от диктатуры к демократии

МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. В современной Каталонии нет места насилию и нетерпимости, заявил король Испании В современной Каталонии нет места насилию и нетерпимости, заявил король Испании Фелипе VI , выступая в Барселоне.

Говоря о переходном периоде от диктатуры к демократии сорокалетней давности, глава государства подчеркнул роль в этом процессе Каталонии , вклад которой "был вдохновляющим для остальной Испании".

"Каталония, гордая своей самобытностью, созидательностью и солидарностью, Каталония, усилия, солидарность, уважение и гражданский дух которой обогатили демократическое общество, в котором мы живем сегодня. Это представляет лучшее в истории Каталонии. В сегодняшней реальности не может быть места насилию, нетерпимости или пренебрежения к другим", - заявил король Испании Фелипе VI, выступая на церемонии вручения премий принцессы Жироны в Барселоне. Его выступление транслировалось на сайте газеты País

Эту часть речи глава государства произнес на каталанском языке.

Его старшая дочь, наследная принцесса Леонор, также впервые произнесла речь на этом мероприятии, и тоже часть ее сказала на каталанском. "С раннего возраста наши родители говорили нам о Жироне и о Каталонии с большой любовью", - сказала наследница испанского трона.

Визит королевской семьи в Барселону, где вечером состоялась церемония вручения премии принцессы Жироны, сопровождается акциями протеста сторонников независимости Каталонии. Перед зданием дворца конгрессов в Барселоне, где проходило мероприятие, собрались несколько тысяч человек.

Перед началом мероприятия митингующие пытались заблокировать все входы в здание и помешать проходу гостей. Они скандировали лозунги, направленные против монархии, жгли фотографии главы государства, сожгли огромную игральную карту с изображением короля, устраивали "кастрюльный протест" - били в различную посуду, чтобы издавать как можно больше шума, а также свистели в свистки и дудки.

Группа митингующих забросала представителей каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra, которые стоят в оцеплении, различными предметами – краской, яйцами, банками, мукой.

В связи с визитом в Барселону королевской семьи туда были направлены дополнительные подразделения национальной полиции и гражданской гвардии из других регионов Испании.

На церемонии вручения премий присутствовали король Фелипе VI, его супруга Летисия, наследная принцесса Леонор (она носит титул принцессы Жироны и является почетным председателем Фонда принцессы Жироны), инфанта София, и.о. вице-премьера Кармен Кальво, заместитель мэра Барселоны Жауме Кольбони, представитель правительства Испании в Каталонии Тереса Кунильера. Ни одного представителя каталонского женералитета во Дворце конгрессов нет.

Между тем в другом районе каталонской столицы, на Королевской площади прошла акция в поддержку главы государства, ее организовали правая Народная партия и центристская партия "Граждане".

Акция против короля проходит в Жироне, где митингующие устроили большой костер, в котором сожгли фотографии главы государства.

Это первый визит короля Фелипе VI в Каталонию после вынесения приговора каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Традиционно церемонии вручения премии проходили в Жироне. Однако мэрия этого города, где националистические настроения крайне сильны, в 2018 году объявила короля персона нон-грата. В этом же году городское руководство заявило, что не может предоставить площадку для мероприятий, сославшись на ремонт. В 2019 году организаторы приняли решение перенести церемонию в Барселону.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.