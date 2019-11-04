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РИА Новости

Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"

23:20 04.11.2019 (обновлено: 23:33 04.11.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток — 2".
"Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока — 2" для энергетической безопасности Европы", — приводятся его слова на правительственном портале Украины.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
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В ответ Рейнсал отметил важность поднятой темы и согласился с необходимостью согласовать шаги для противодействия проекту.
Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".
В среду Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Строительство газопровода Северный поток — 2
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"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Комментируя решения Копенгагена, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с ним. Представитель российского лидера подчеркнул, что проект выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее также отметила, что "Северный поток — 2" имеет большое значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа. Она подчеркнула, что с учетом достигнутых договоренностей проект уже невозможно остановить, а также назвала Россию надежным партнером.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток — 2"Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта — в инфографике Ria.ru.
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Северный поток-2ЭстонияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Украина попросила Эстонию: подговорить балтийских шпрот перегрызть газовую трубу... :))
4 ноября, 23:25
Нефертити Васильевна Фишман
12480002
До эстонцев незалежная просьба дойдет через пару лет....
4 ноября, 23:24
Рia-uberite Моде-ра
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