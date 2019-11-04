Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"

"Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока — 2" для энергетической безопасности Европы", — приводятся его слова на правительственном портале Украины.

В ответ Рейнсал отметил важность поднятой темы и согласился с необходимостью согласовать шаги для противодействия проекту.

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".

В среду Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.

Комментируя решения Копенгагена, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с ним. Представитель российского лидера подчеркнул, что проект выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.