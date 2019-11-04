"Нафтогаз" разъяснил суть нового иска к "Газпрому"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор компании Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.

По словам Витренко , это право закреплено за Киевом в договоре. Он добавил, что предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос изменения тарифа по сути. Исполнительный директор также отметил, что запрос по пересмотру тарифа был признан арбитрами не соответствовавшим всем формальностям.

Помимо этого, украинская компания требует компенсации в размере 11,8 миллиарда долларов от "Газпрома" за отказ пересмотреть тарифы в ответ на запрос "Нафтогаза", отправленный в марте 2018 года.

Витренко также подчеркнул, что на расчет нового тарифа повлиял коэффициент ускоренной амортизации украинской газотранспортной системы, поскольку "нет никаких гарантий", что она будет использоваться после завершения действующего транзитного контракта, который истекает 1 января 2020 года.

Среди прочих требований исполнительный директор "Нафтогаза" перечислил еще около 448 миллионов долларов компенсаций за различные нарушения. В частности, украинская компания намеревается получить 213 миллионов долларов за несоблюдение обязательств на поставку газа в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года, 292 миллиона долларов за уменьшение объемов транзита газа и 33 миллиона долларов за нарушение обязательств по отбору газа в точках выхода из украинской ГТС.

Кроме того, украинская компания просит Стокгольмский арбитраж обязать российский концерн предоставить декларацию о поставках газа на Донбасс. "Газпром" приступил к прямым поставкам на юго-восток Украины зимой 2015 года, когда "Нафтогаз" прекратил поставлять туда голубое топливо, мотивируя тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Этот вопрос является предметом негласного спора: российская сторона считает, что поставки соответствуют контракту с "Нафтогазом", поэтому украинская компания должна их оплачивать. В свою очередь, в Киеве эти поставки не признают.

Споры "Газпрома" и "Нафтогаза"

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. По первому иску суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.

В итоге был произведен зачет встречных требований, поэтому российская сторона осталась должна 2,56 миллиарда долларов. Однако "Газпром" оспорил это решение.

Кроме того, летом 2018 года украинская компания начала новый арбитраж и потребовала от "Газпрома" пересмотреть тарифы на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.

Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения.