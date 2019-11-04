В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

© Фото : ФСБ РФ Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе , заявил член Совета Федерации Сергей Цеков

Ранее украинский МИД направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.

Сенатор напомнил, что Россия считает этот инцидент преступлением украинских военнослужащих.

"Их задержали, потом собирали доказательства их вины, должно было пройти серьезное судебное разбирательство. А корабли, как я понимаю, являются вещественными доказательствами", — сказал он " Российской газете ".

Цеков не исключил, что Москва "по доброй воле" решит вернуть Киеву задержанные суда. Однако, по его мнению, украинским властям все равно стоит публично признать свои действия в Керченском проливе провокацией.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Они направлялись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя законные требования российских властей. В результате членов экипажа задержали, против них возбудили уголовное дело.