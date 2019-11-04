Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T04:07Z
https://ria.ru/20191104/1560569071.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153351/85/1533518547_0:172:1279:892_1036x0_80_0_0_0b662fa8448805a4f13d21ae8719f6e2.jpg
РИА Новости

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

22:42 04.11.2019 (обновлено: 04:07 05.11.2019)
55511
© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
Ранее украинский МИД направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
23 сентября, 18:45РИА Новости
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Сенатор напомнил, что Россия считает этот инцидент преступлением украинских военнослужащих.
"Их задержали, потом собирали доказательства их вины, должно было пройти серьезное судебное разбирательство. А корабли, как я понимаю, являются вещественными доказательствами", — сказал он "Российской газете".
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
27 мая, 23:32РИА Новости
Киев намерен добиться международного статуса Керченского пролива
Цеков не исключил, что Москва "по доброй воле" решит вернуть Киеву задержанные суда. Однако, по его мнению, украинским властям все равно стоит публично признать свои действия в Керченском проливе провокацией.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Они направлялись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя законные требования российских властей. В результате членов экипажа задержали, против них возбудили уголовное дело.
В сентябре этого года украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
13 июня, 07:16РИА Новости
В Крыму назвали провокацию в Керченском проливе поводом для иска к Украине
38017113520
Обсудить 15
МИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так обвинение в преступлении не снято! Эти лодки - орудия преступления! Кроме того, абсолютно обязателен возврат тех судов что они захватили с извинениями и компенсацией!
4 ноября, 22:45
Рia-uberite Моде-ра
6500003
Этот утиль необходимо загрузить на ЖД платформы и отогнать до границы на крымском перешейке... указать координаты и пусть забирают...) Фишка в том, что укропатриоты у себя там разобрали пути, играясь в блокаду... и наблюдаем цирк как они там с ними долбаться будут... И их "пЭрЭмоЖная" картинка... как их "взвильненные" моряки будут заходить на борт своих корыт... сменяя российские экипажи накроются медным тазом... Кстати можно еще этих морячков заблаговременно и на допросы вызвать... дела то не закрыты... и если они вдруг объявятся под российской юрисдикцией с влажными мечтами победителями вступить на борт... отправить их на допрос... тоже веселенький вариант...)))
4 ноября, 23:11
Вадим Наумов
4040000
Рекомендуем
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" разъяснил суть нового иска к "Газпрому"
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске объяснили слова Лукашенко о "чужих войнах"
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Российские рубли
Россиянин подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния