Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра

Концерт под управлением Валерия Гергиева, в котором принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, проходит в рамках I Международного московского фестиваля "Зарядье", открывшегося в Москве 30 октября.

Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполняют в этот вечер Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева.