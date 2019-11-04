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РИА Новости

Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра

22:29 04.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на концерт симфонического оркестра Мариинского театра в концертный зал столичного парка "Зарядье".
Концерт под управлением Валерия Гергиева, в котором принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, проходит в рамках I Международного московского фестиваля "Зарядье", открывшегося в Москве 30 октября.
Пианист Даниил Трифонов выступает на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
21 октября, 11:55Культура
Обладатель премии Grammy Даниил Трифонов выступит в Мариинском театре
Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполняют в этот вечер Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева.
Также в программе выступление лауреатов конкурса имени П.И. Чайковского.
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ЗарядьеМариинский театрДенис МацуевВалерий ГергиевСергей ПрокофьевВладимир ПутинОбщество
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