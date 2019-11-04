Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на концерт симфонического оркестра Мариинского театра в концертный зал столичного парка "Зарядье".
Концерт под управлением Валерия Гергиева, в котором принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, проходит в рамках I Международного московского фестиваля "Зарядье", открывшегося в Москве 30 октября.
Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполняют в этот вечер Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева.
Также в программе выступление лауреатов конкурса имени П.И. Чайковского.