"Нафтогаз" хочет пересмотреть транзитный тариф с "Газпромом"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в новых исковых требованиях компании к "Газпрому" , которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошедшей неделе, есть требование пересмотреть транзитный тариф.

Витренко 2 ноября заявил, что "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов.

"Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", - заявил в понедельник Витренко на странице в Facebook

По его словам, "Нафтогаз" будет требовать пересмотра транзитного тарифа с 13 марта 2018 года, когда компания направила запрос о пересмотре тарифа с экономическим обоснованием и расчетами в "Газпром" по 1 января 2020 года, когда истечет действующий контракт.

Кроме того, Витренко пояснил, что сумма иска рассчитана с учетом так называемого коэффициента оптимизации при определении "базы активов". "Если бы мы не применяли этот коэффициент, а просто бы покрывали все наши расходы, то сумма компенсации была бы на 1,5 миллиарда долларов больше", - отметил он.

Исполнительный директор "Нафтогаза" добавил, что у компании "нет достаточных оснований ожидать использования украинской ГТС для транзита после окончания контракта 1 января 2020 года". "Соответственно мы обязаны начислять амортизационные расходы и расходы на обесценение в соответствии с ожиданиями прекращения транзита. Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы должны амортизировать за два года, так как потом он не будет использоваться", - заявил он.