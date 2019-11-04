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РИА Новости

"Нафтогаз" хочет пересмотреть транзитный тариф с "Газпромом"

22:28 04.11.2019 (обновлено: 22:55 04.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка месторождения природного газа
Компрессорная установка месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Компрессорная установка месторождения природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в новых исковых требованиях компании к "Газпрому", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошедшей неделе, есть требование пересмотреть транзитный тариф.
Витренко 2 ноября заявил, что "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов.
"Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", - заявил в понедельник Витренко на странице в Facebook.
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По его словам, "Нафтогаз" будет требовать пересмотра транзитного тарифа с 13 марта 2018 года, когда компания направила запрос о пересмотре тарифа с экономическим обоснованием и расчетами в "Газпром" по 1 января 2020 года, когда истечет действующий контракт.
Кроме того, Витренко пояснил, что сумма иска рассчитана с учетом так называемого коэффициента оптимизации при определении "базы активов". "Если бы мы не применяли этот коэффициент, а просто бы покрывали все наши расходы, то сумма компенсации была бы на 1,5 миллиарда долларов больше", - отметил он.
Исполнительный директор "Нафтогаза" добавил, что у компании "нет достаточных оснований ожидать использования украинской ГТС для транзита после окончания контракта 1 января 2020 года". "Соответственно мы обязаны начислять амортизационные расходы и расходы на обесценение в соответствии с ожиданиями прекращения транзита. Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы должны амортизировать за два года, так как потом он не будет использоваться", - заявил он.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года " Газпром " направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с " Нафтогазом " на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.
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ГазпромСитуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
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