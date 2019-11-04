У офиса Зеленского проходит акция к годовщине смерти советницы мэра Херсона

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Акция к годовщине смерти советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, трансляцию ведет издание "Новое время".
Акция "Год без Кати" была анонсирована в нескольких десятках городов не только на Украине, но и в других странах, в том числе в Германии, Польше, Израиле, Чехии, Франции, США, Италии и Канаде.
"По сей день не наказаны организаторы преступления. Одному из них сменили статью обвинения, другому позволили бежать за границу не без помощи правоохранительных органов. Что же по заказчикам этого циничного преступления? Один из них руководит Херсонской областью, хоть ему предъявлено официальное обвинение о заказе убийства. Мне всегда странно и грустно вспоминать об этом. Как может руководить областью человек, который обвиняется в убийстве?!" - сказал отец Екатерины Виктор Гандзюк.
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". По версии официального следствия, Мангер вместе с помощником депутата облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.