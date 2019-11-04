У офиса Зеленского проходит акция к годовщине смерти советницы мэра Херсона

Акция "Год без Кати" была анонсирована в нескольких десятках городов не только на Украине, но и в других странах, в том числе в Германии, Польше, Израиле, Чехии, Франции, США, Италии и Канаде.

"По сей день не наказаны организаторы преступления. Одному из них сменили статью обвинения, другому позволили бежать за границу не без помощи правоохранительных органов. Что же по заказчикам этого циничного преступления? Один из них руководит Херсонской областью, хоть ему предъявлено официальное обвинение о заказе убийства. Мне всегда странно и грустно вспоминать об этом. Как может руководить областью человек, который обвиняется в убийстве?!" - сказал отец Екатерины Виктор Гандзюк.